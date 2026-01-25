Ceață densă pe drumurile din România: vizibilitate sub 200 de metri în aproape 20 de județe și pe mai multe autostrăzi

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la ora 06:45, circulația se desfășoară în condiții de ceață, vizibilitatea fiind, în general, sub 200 de metri pe arterele rutiere din aproape 20 de județe. Fenomenul este semnalat în Argeș, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, Tulcea și Vrancea.

Ceața afectează și circulația pe mai multe autostrăzi importante din România, printre care A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A4 Ovidiu – Agigea și A7 Ploiești – Adjud.

În aceste condiții de vizibilitate redusă, polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să folosească sistemele de iluminare și semnalizare, inclusiv luminile de ceață, să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum, să mărească distanța regulamentară între autovehicule și să evite manevrele riscante. De asemenea, este indicată utilizarea sistemelor de climatizare și dezaburire și o atenție sporită pe tot parcursul deplasării.

Autoritățile le recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare și să adopte o conduită preventivă pentru a evita evenimentele rutiere nedorite.