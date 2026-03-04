ANM: Cod galben de ceață în București și mai multe județe din sudul țării

Potrivit meteorologilor, ceața va determina vizibilitate redusă sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, iar în funcție de condițiile locale poate apărea polei sau chiciură.

Județul Constanța se află sub avertizare până la ora 10:00, fiind vizate localități precum Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu sau Cobadin.

ANM a emis o avertizare și pentru regiunea Olteniei, până la ora 09:00 fiind sub avertizare întregul județ Olt, dar și localități precum Craiova, Filiași, Dăbuleni sau Segarcea din Dolj.

De asemenea, județele Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, precum și municipiul București se află sub avertizare de ceață densă până la ora 09:00.

În estul țării, județul Vaslui este vizat de aceeași avertizare până la ora 09:00.

În plus, Centrul INFOTRAFIC, anunță că în aceasta dimineață nu au fost înregistrate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe autostrăzi sau drumuri naționale. Polițiștii au avertizat cu privire la prezența ceții pe A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești și A 4 Ovidiu – Agigea.

„Pentru prevenirea accidentelor rutiere în condiții de vizibilitate scăzută, recomandăm conducătorilor auto să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, să circule cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate, evitându-le pe cele riscante”, se mai arată în informarea emisă de centrul INFOTRAFIC.