Prima pagină » Social » Avertisment Infotrafic: pe numeroase artere rutiere din România este ceață

Avertisment Infotrafic: pe numeroase artere rutiere din România este ceață

Autoritățile avertizează că duminică dimineața pe numeroase artere rutiere din România este ceață.
Avertisment Infotrafic: pe numeroase artere rutiere din România este ceață
Sursa foto: AI
Petru Mazilu
01 mart. 2026, 09:14, Social

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, duminică dimineața, „nu sunt înregistrate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale”.

Se circulă „în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri”, pe mai multe artere rutiere din județele aflate în regiunile Dobrogei, Moldovei, Munteniei și Olteniei.

Totodată, este ceață pe autostrăzile principale: A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești, A 4 Ovidiu – Agigea și A 7 Ploiești – Adjud.

„Pentru o circulație în siguranță în condiții de vizibilitate scăzută, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată situației meteorologice și stării drumului, să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească sistemele de iluminare și dezaburire și să nu efectueze manevre riscante”, a precizat Infotrafic.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
Gandul
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Libertatea
Cum să faci pâine de casă dintr-un singur ingredient: Este sănătoasă și se face fără făină
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor