Cod galben de ceață și risc de ghețuș: vizibilitate sub 200 m în sud și sud-vest, inclusiv în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică seară mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață, valabile de la 22 februarie, ora 23:00, până la 23 februarie, ora 05:00, pentru sudul și sud-vestul țării, inclusiv pentru Capitală.

Potrivit meteorologilor, fenomenul va determina vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, iar în funcție de condițiile locale va putea favoriza formarea ghețușului.

Atenționările vizează, între altele, județele Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și Teleorman, precum și localități din Argeș (printre care Costești (Argeș), Leordeni, Bradu), Prahova (Brazi, Bărcănești (Prahova), Puchenii Mari) și Dâmbovița (Găești, Titu, Răcari).

Un mesaj separat vizează municipiul București, unde ceața va reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m, cu risc de ghețuș.

O a treia atenționare se referă la zona joasă a județului Gorj (inclusiv Târgu Jiu, Motru, Rovinari), precum și la Olt, Dolj, zona joasă a județului Vâlcea (inclusiv Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești) și zona joasă a județului Mehedinți (inclusiv Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Vânju Mare).

Autoritățile recomandă șoferilor prudență sporită, adaptarea vitezei la condițiile de trafic și atenție la posibile porțiuni cu carosabil alunecos, în contextul riscului de ghețuș.