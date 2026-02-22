Prima pagină » Politic » Thuma cere 5% din impozitul pe venit al Bucureștiului pentru Ilfov și amenință cu referendum pe deșeuri. Dispută cu Ciucu pe costurile transportului metropolitan

Președintele Consiliul Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, solicită ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiul Bucureşti să fie repartizat judeţul Ilfov, invocând presiunea pusă de extinderea Capitalei asupra infrastructurii și serviciilor publice. Solicitarea a fost transmisă printr-o adresă către Ministerul Finanţelor, Guvernul României și Primăria Generală a Capitalei, potrivit unei postări publice.
Thuma cere 5% din impozitul pe venit al Bucureștiului pentru Ilfov și amenință cu referendum pe deșeuri. Dispută cu Ciucu pe costurile transportului metropolitan
Gabriel Negreanu
22 feb. 2026, 23:02, Politic

În mesajul publicat pe Facebook, Thuma îl acuză pe Ciprian Ciucu că „se preface că nu înțelege ce se întâmplă în teren” și susține că, fără soluții metropolitane, „Bucureștiul se blochează, iar Ilfovul plătește costul real”.

Declarațiile vin după ce Ciucu a criticat modul în care este organizat și finanțat transportul către localitățile limitrofe, afirmând, între altele, că transportul care deservește și Ilfovul ar costa Societatea de Transport Bucureşti aproximativ 230 milioane lei pe an și acuzând primăriile din jurul Capitalei că oferă transport „gratis sau aproape gratis” pe banii Bucureștiului.

Thuma își argumentează cererea financiară prin diferența dintre populația „din acte” și cea „din realitate” și prin fluxurile fiscale generate în zona metropolitană. El afirmă că, oficial, Ilfovul are 540.000 de locuitori, dar „în realitate” ar depăși un milion, și că „aproape 130.000 de ilfoveni” plătesc impozit pe venit în București. Potrivit calculelor prezentate de acesta, suma ar fi de circa 1,2 miliarde lei, iar raportat la populația „reală” ar putea ajunge spre 3 miliarde lei.

În aceeași postare, șeful CJ Ilfov aduce în discuție și problema deșeurilor, susținând că în 2026 în Ilfov ar urma să fie depozitate aproximativ un milion de tone de deșeuri din București. Thuma anunță că urmează să se întâlnească în această săptămână cu primarii din Ilfov și spune că autoritățile județene sunt într-un „stadiu avansat” pentru lansarea unui referendum pe tema depozitării deșeurilor Capitalei în județ.

Totodată, acesta afirmă că ia în calcul măsuri „ferme” dacă Ilfovul va continua să fie tratat ca o zonă care preia „gunoi, trafic și presiune urbană”, inclusiv posibilitatea de a sista eliberarea autorizațiilor de construire „până când relația București–Ilfov se așază corect financiar și administrativ”.

În mesaj, Thuma îl menționează și pe Nicușor Dan (fost primar general), pe care îl invocă în contextul tensiunilor politice legate de transportul metropolitan, precum și pe Ilie Bolojan, despre care spune că i-a promis o discuție aplicată cu el și cu primarul general, discuție care nu ar mai fi avut loc.

