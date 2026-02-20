Prima pagină » Politic » PSD cere PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme”

PSD solicită PNL și USR să înceteze disputele politice privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică. Social-democrații susțin că aceasta este „singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare”.
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 feb. 2026, 11:57, Politic

Într-un comunicat de presă transmis vineri, PSD „face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică – singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare!”. Social-democrații susțin că pachetul de măsuri trebuie avizat de urgență de Ministerul Economiei pentru a putea fi pus în aplicare.

Potrivit PSD, programul a fost inițiat încă din luna septembrie 2025, însă implementarea sa a fost întârziată. Social-democrații susțin că acest lucru „a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate anul trecut de Guvern”.

„După intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care își propune să încurajeze investițiile noi în sectoarele strategice ale economiei naționale. România are nevoie urgent de stimuli economici pentru a redresa scăderea economică din ultimele două trimestre”, se mai arată în comunicatul emis de PSD.

PSD mai menționează că disputele privind controlul fondurilor alocate prin program sunt secundare în raport cu necesitatea implementării rapide a măsurilor economice.

„Este mai puțin important cine va gestiona acele fonduri! Important e ca reforma să fie demarată cât mai rapid pentru a se evita adâncirea recesiunii economice”, subliniază social-democrații.

