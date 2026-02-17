Sighiartău: PNL va trebui să-și reconsidere poziția în coaliție, dacă PSD continuă sabotajul. Nu văd de ce am mai rămâne la un moment dat într-o coaliție cu PSD, dacă nu vom reuși să implementăm reformele

Deputatul PNL Robert Sighiartău declară la RFI că „PSD nu joacă corect, ei joacă doar politic, joacă doar la speculă”.

„Asta s-a văzut și în săptămânile trecute, când PSD a început o ofensivă împotriva premierului Ilie Bolojan, tocmai pentru a-i vulnerabiliza poziția de prim-ministru și pentru a-i scădea popularitatea. Lucrul bun care s-a întâmplat e că reforma administrativă, reforma bugetară merge înainte”, adaugă el.

Deputatul spune că PNL ar trebui să iasă din coaliție, dacă reformele vor fi sabotate în continuare de PSD.

„La un moment dat, PNL trebuie să facă o evaluare, după câteva luni, pentru a vedea dacă reușim să ne punem în aplicare ideile de dreapta care au fost convenite în programul de guvernare și aici mă refer la reducerea costurilor statului, la reducerea risipei, la eliminarea privilegiilor. Dacă nu vom reuși să facem acest lucru cu PSD în coaliție, atunci va trebui să luăm o decizie politică, pentru că și credibilitatea noastră va avea de suferit și nu văd de ce am mai rămâne la un moment dat într-o coaliție cu PSD, dacă nu vom reuși să implementăm reformele pe care cetățenii și electoratul de dreapta le așteaptă”, încheie deputatul liberal.