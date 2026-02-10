Grindeanu, discurs dur de lângă premierul Bolojan: „Nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor”. Președinții PNL și PSD, față în față la Adunarea Generală a Asociația Comunelor din România

În fața primarilor reuniți la Adunarea Generală a Asociația Comunelor din România, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au luat pe rând cuvântul. Bolojan a vorbit despre limitarea transferurilor și nevoia de eficiență, în timp ce Grindeanu a cerut „mai mult respect” și sprijin concret pentru primari, respingând stigmatizarea acestora în dezbaterea publică. Bolojan a avertizat că „nu va mai putea fi așa cum eram obișnuiți”, invocând deficitele mari și faptul că Guvernul va avea o capacitate redusă de a crește finanțările către primării. El a pus pe masă două variante pentru următorii ani: performanță și reorganizare în cadrul actual, sau, în lipsa rezultatelor, o reformă administrativă până în 2028 care ar putea însemna comasări și reduceri de comune. În paralel, premierul a susținut ajustarea taxelor locale ca soluție de creștere a veniturilor, cu garanția că banii colectați rămân la autoritățile locale. Grindeanu, în schimb, a cerut un „exercițiu de sinceritate” și a criticat atacurile generalizate la adresa primarilor, pe care le-a numit „diabolizare” și „populism ieftin”. El a spus că integritatea și stoparea risipei trebuie să fie reguli obligatorii, dar a insistat că efortul de reducere a cheltuielilor nu poate fi pus doar pe administrația locală și că investițiile în comune nu trebuie înghețate: programele de dezvoltare și proiectele în derulare, inclusiv cele legate de PNRR, ar trebui să continue, iar fondurile destinate comunelor să fie protejate.

Bolojan, mesaj către primari: „Nu va mai putea fi așa cum eram obișnuiți”. Premierul avertizează: transferuri limitate, eficiență sau reformă administrativă până în 2028

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 10 februarie 2026, la Adunarea Generală a Asociația Comunelor din România, că participarea sa este „o chestiune de respect”, invocând experiența din administrația locală, trei mandate de primar și un mandat de președinte de consiliu județean. În fața primarilor, șeful Guvernului a transmis că perioada următoare va aduce constrângeri bugetare și decizii dificile, pe fondul deficitelor „foarte mari” pe care guvernele s-au angajat să le corecteze.

„Capacitatea Guvernului de a crește transferurile… e scăzută”

Bolojan a avertizat că nu mai pot fi așteptate majorări consistente ale transferurilor de la bugetul de stat către administrațiile locale, „indiferent cine va fi premier și ce coaliție va guverna în anii următori”. El a punctat că, în România, aproximativ 80% din banii folosiți de administrația locală provin din transferuri, în timp ce media în Uniunea Europeană este de circa 50%.

În același timp, premierul a subliniat ponderea ridicată a investițiilor derulate prin primării: „Aproape jumătate din investițiile din țara asta se fac prin autoritățile locale”, un procent pe care l-a comparat cu unul „dublu față de UE”.

Eficiență acum sau reformă în 2028: „comasări, reduceri de comune”

Șeful Executivului a spus că anul trecut și anul acesta sunt „ani determinanți” pentru administrația publică locală și a schițat două scenarii: fie autoritățile locale dovedesc că pot fi „mai performante” și „mai eficiente” în structurile actuale, fie „e o problemă de timp” până la 2028, an electoral, când s-ar putea ajunge la o reformă administrativă „care va însemna reduceri de comune, comasări”.

Bolojan a insistat că schimbarea nu se poate face din București, ci „prin fiecare” dintre primari și a prezentat un „pachet pentru administrație” care ar urma să fie adoptat „cel mai târziu săptămâna viitoare”. Potrivit lui, pachetul ar întări capacitatea aleșilor locali de a planifica și de a genera politici publice, dar include și o componentă de reducere de personal „acolo unde personalul depășește limitele” ce vor fi stabilite.

Taxe locale: majorări „de tranziție”, apoi evaluare la „prețul de piață”

Un capitol important al discursului a vizat taxele locale. Bolojan a afirmat că „nu mai puteam să rămânem la taxele” existente, argumentând că veniturile din taxele locale sunt în România la circa 0,55% din PIB, față de o medie europeană de 1,8%. Premierul a recunoscut că nimeni „nu e încântat” să plătească mai mult, dar a spus că autoritățile trebuie să explice populației nevoia acestor măsuri, menționând și eliminarea unor excepții.

El a precizat că, pentru unele categorii, creșterile au fost mai mari decât estimările și a descris taxele din 2026 drept „taxe de tranziție”. Din 2027, mecanismul ar urma să fie modificat: taxele vor fi raportate la „prețul de piață” stabilit de Ministerul Finanțelor pe baza tranzacțiilor imobiliare, însă „procentul va rămâne la dvs” astfel încât nivelul taxelor de anul viitor să fie „cam la nivelul de anul acesta”. „Aceste venituri vor rămâne la dvs”, a subliniat premierul.

Diferențe mari între localități și discuția despre transferuri

Referindu-se la buget și la sumele de transfer ce urmează să fie definitivare, Bolojan a atras atenția că există administrații cu economie mai puternică și venituri pe cap de locuitor semnificativ mai mari decât în alte localități, menționând diferențele dintre reședințele de județ și comunele mici, „unde lucrurile sunt problematice”.

Discursul premierului vine după intervenția liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut sprijin pentru administrațiile locale și a respins ideea înghețării investițiilor, într-un context de tensiuni publice în coaliție și critici recurente la adresa șefului Guvernului. PNL și PSD guvernează împreună.

Live UPDATE. Bolojan va lua curând cuvântul

Primul care a vorbit dintre cei doi lideri din coaliție a fost Sorin Grindeanu(PSD).

Grindeanu: „Dacă nu ești dintr-o localitate în care ai miliarde de la buget, atunci ești prezentat ca fiind incapabil”

În discursul său, Grindeanu a cerut „un exercițiu de sinceritate” și a criticat ceea ce a numit „diabolizarea” primarilor, susținând că o parte din dezbaterea publică transformă administrația locală într-o țintă colectivă.

„Dacă nu ești dintr-o localitate în care ai miliarde de la buget, atunci ești prezentat ca fiind incapabil (…)”, a spus liderul social-democrat, acuzând „populism ieftin” și „lene morală și intelectuală” din partea celor care generalizează asupra primarilor.

Mesaj către primari: sprijin, dar și reguli clare

Grindeanu a insistat că administrația locală „nu se face cu lozinci”, ci cu muncă, evocând drumurile frecvente ale aleșilor locali la București „nu pentru privilegii, ci pentru a aduce apă, gaze, grădinițe, școli”.

În același timp, liderul PSD a spus că sprijinul trebuie să vină „în ambele sensuri”, subliniind că integritatea și cheltuirea corectă a banului public „nu trebuie să fie lucruri opționale, indiferent că suntem de stânga sau de dreapta”.

„Măsuri”, nu „reformă”: critică la tăieri „paușale”

Referindu-se la restructurări, Grindeanu a evitat termenul de „reformă”, afirmând că „nu ar trebui să fie un titlu de glorie în a da oameni afară”. El a susținut că reducerile sunt necesare acolo unde organigramele au fost supraîncărcate, dar a criticat tăierile „paușale” care, în practică, ar putea duce la costuri mai mari prin externalizare.

Totodată, Grindeanu a afirmat că pachetul de măsuri „a fost negociat și închis de vreo 2-3 luni” și „va merge înainte, dar în condiții corecte”, precizând că măsurile vor viza și administrația publică centrală, nu doar pe cea locală.

Fonduri și investiții: „nu se va atinge nimeni de fondurile comunelor”

Un punct central al discursului a fost garanția că finanțările pentru comune nu vor fi afectate. „Nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor”, a spus Grindeanu, adăugând că înghețarea investițiilor ar însemna „sabotaj economic și social”.

În același registru, liderul PSD a cerut continuarea investițiilor din PNDL și Programul Anghel Saligny și în 2026, precum și plata la zi a facturilor. El a indicat drept prioritate în prima jumătate a anului finanțarea proiectelor existente și finalizarea PNRR.

Grindeanu a mai susținut că „toți banii din taxele și impozitele locale trebuie să rămână” la autoritățile locale și să fie folosiți în investiții, avertizând că altfel va fi dificil de susținut în Parlament un buget care „nu ține cont de autoritățile locale”.

Context politic: presiune pe premier și discuții despre coaliție

Apariția comună la eveniment are loc pe fondul criticilor venite în spațiul public, în ultimele zile, din partea mai multor lideri și voci din PSD la adresa premierului Bolojan, între care Claudiu Mandat, Lia Olguța Vasilescu, Marius Budăi, Mihai Fifor, Adrian Câciu și Daniel Zamfir.

În interiorul PSD există voci care cer ieșirea de la guvernare pentru a limita pierderea de voturi către AUR, în timp ce altele ar susține menținerea coaliției, dar cu un alt premier din PNL.