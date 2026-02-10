Prima pagină » Politic » Sindicaliștii din primăriile a peste 1.500 de comune vor fi marți în grevă

Sindicaliștii din peste 1.500 de primării din țară au anunțat pentru marți o grevă de avertisment de două ore, nemulțumiți de reforma din administrația publică.
Foto: Facebook/Sindicatul FORUM din Administrația publică
10 feb. 2026, 07:22, Politic

Protestul a fost anunțat de Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, se anunță pe pagina de Facebook a sindicatului Forum din administrația publică.

Potrivit anunțului, greva de avertisment ar urma să aibă loc marți, între orele 10.00 și 12.00, în 1.582 de comune din țară.

Tot marți, de la ora 10.00, va avea loc și Adunarea Generală a Asociației Comunelor, care va fi organizată la Palatul Parlamentului. La eveniment ar urma să participe și premierul Ilie Bolojan, care va sta de vorbă cu primarii nemulțumiți.

„Recent, plenul Asociației Comunelor din România a decis, în unanimitate, să sesizeze Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei cu privire la reforma administrației locale din România. Astfel, asociația va trimite sesizarea în zilele ce urmează”, se arată în postarea de pe rețeaua de socializare.

 

