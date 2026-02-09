Bolojan, despre solicitarea persoanelor cu dizabilități de a reveni la scutirea de impozite: Nu mai putem merge pe excepții totale

Șeful Guvernului a explicat, marți seara, la Digi24, că solicitarea de revenire la excepția de plată a impozitelor locale a fost formulată în urma unei scrisori primite din partea organizațiilor care reprezintă persoanele cu handicap.

Potrivit premierului, această categorie beneficiază deja de scutirea de la plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS), fiind, alături de pensionarii cu venituri mici, printre puținele categorii exceptate de la această contribuție.

Ilie Bolojan a arătat că, anterior, persoanele cu dizabilități beneficiau și de scutiri integrale de la plata impozitelor pe proprietate și pe autoturisme, însă amploarea acestui regim de excepții a generat efecte semnificative asupra bugetelor locale.

„Vorbim de aproximativ 957.000 de persoane, ceea ce a făcut ca aproape 10% din fondul imobiliar al României să nu plătească impozite pe proprietate”, a explicat premierul.

În acest context, Bolojan a subliniat că orice formă de scutire sau excepție trebuie corelată cu surse clare de finanțare.

„Orice scutire, orice voucher, orice program trebuie să fie acoperit din bani reali. În lipsa acestora, România se împrumută, plătește dobânzi enorme și, practic, sacrifică viitorul”, a avertizat el, adăugând că povara dobânzilor poate ajunge să coste, în câțiva ani, echivalentul construirii unor kilometri de autostradă.

Premierul a recunoscut existența unui contra-argument legitim din partea persoanelor cu dizabilități, care pot percepe noile obligații fiscale ca pe o nedreptate, în condițiile în care statul continuă să susțină un aparat administrativ supradimensionat, companii de stat ineficiente sau pensii speciale.

„Tocmai de aceea trebuie să facem ordine în cheltuielile statului și să corectăm aceste nedreptăți, astfel încât cei care fac eforturi reale să simtă că nu sunt singurii care plătesc”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a concluzionat că Guvernul va analiza dacă eventualele măsuri compensatorii pot fi aplicate încă din acest an sau începând de anul viitor, odată cu eșalonarea noului sistem, însă a reiterat că revenirea la scutiri totale nu mai este o opțiune sustenabilă pentru bugetul României.