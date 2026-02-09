Prima pagină » Politic » Bolojan, despre solicitarea persoanelor cu dizabilități de a reveni la scutirea de impozite: Nu mai putem merge pe excepții totale

Bolojan, despre solicitarea persoanelor cu dizabilități de a reveni la scutirea de impozite: Nu mai putem merge pe excepții totale

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu mai are capacitatea bugetară de a menține scutiri totale de la plata impozitelor locale pentru persoanele cu dizabilități, în contextul presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice, dar a precizat că Executivul analizează posibilitatea unor măsuri compensatorii, fie în acest an, fie odată cu eșalonarea noului sistem fiscal, anul viitor.
Bolojan, despre solicitarea persoanelor cu dizabilități de a reveni la scutirea de impozite: Nu mai putem merge pe excepții totale
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
09 feb. 2026, 21:38, Politic

Șeful Guvernului a explicat, marți seara, la Digi24, că solicitarea de revenire la excepția de plată a impozitelor locale a fost formulată în urma unei scrisori primite din partea organizațiilor care reprezintă persoanele cu handicap.

Potrivit premierului, această categorie beneficiază deja de scutirea de la plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS), fiind, alături de pensionarii cu venituri mici, printre puținele categorii exceptate de la această contribuție.

Ilie Bolojan a arătat că, anterior, persoanele cu dizabilități beneficiau și de scutiri integrale de la plata impozitelor pe proprietate și pe autoturisme, însă amploarea acestui regim de excepții a generat efecte semnificative asupra bugetelor locale.

„Vorbim de aproximativ 957.000 de persoane, ceea ce a făcut ca aproape 10% din fondul imobiliar al României să nu plătească impozite pe proprietate”, a explicat premierul.

În acest context, Bolojan a subliniat că orice formă de scutire sau excepție trebuie corelată cu surse clare de finanțare.

„Orice scutire, orice voucher, orice program trebuie să fie acoperit din bani reali. În lipsa acestora, România se împrumută, plătește dobânzi enorme și, practic, sacrifică viitorul”, a avertizat el, adăugând că povara dobânzilor poate ajunge să coste, în câțiva ani, echivalentul construirii unor kilometri de autostradă.

Premierul a recunoscut existența unui contra-argument legitim din partea persoanelor cu dizabilități, care pot percepe noile obligații fiscale ca pe o nedreptate, în condițiile în care statul continuă să susțină un aparat administrativ supradimensionat, companii de stat ineficiente sau pensii speciale.

„Tocmai de aceea trebuie să facem ordine în cheltuielile statului și să corectăm aceste nedreptăți, astfel încât cei care fac eforturi reale să simtă că nu sunt singurii care plătesc”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a concluzionat că Guvernul va analiza dacă eventualele măsuri compensatorii pot fi aplicate încă din acest an sau începând de anul viitor, odată cu eșalonarea noului sistem, însă a reiterat că revenirea la scutiri totale nu mai este o opțiune sustenabilă pentru bugetul României.

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Afecțiunea care i s-a reactivat Marinei Dina la Survivor: „Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate”
CSID
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor