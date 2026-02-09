Ilie Bolojan despre protestele din Harghita și Covasna: „Creșterea de impozite nu este un lucru pe care îl aplaudă oamenii”

Premierul Ilie Bolojan a comentat luni seara, la Digi24, protestele apărute în județele Harghita și Covasna, unde mai mulți cetățeni au ieșit în stradă din cauza majorării impozitelor locale.

Premierul a declarat că situația nu poate fi analizată doar dintr-un punct de vedere și că sunt mai mulți factori care trebuie luați în calcul.

Întrebat dacă aceste proteste reprezintă o excepție sau dacă există ceva specific acestor județe, Ilie Bolojan a explicat că nu poate oferi o evaluare exactă.

„Nu pot să fac o apreciere cu exactitate. În mod cert, am înțeles că creșterea de impozite pe mașini a fost mult mai mare decât cea minimă stabilită prin lege”, a declarat acesta.

Bolojan a mai spus că nemulțumirile pot fi influențate și de alte lucruri, nu doar de taxele locale.

„E posibil să fie și alte aspecte care țin de problemele sociale din localitate sau de campanii care au loc în vecinătate. E posibil să existe și datorită mizelor politice”, a spus el, subliniind că în astfel de contexte „lucrurile se pot prezenta într-o formulă sau alta”, a mai spus Bolojan.

Premierul a fost apoi întrebat despre cetățenii cu dublă cetățenie din zona respectivă, română și maghiară, care participă și la alegerile din Ungaria. În acest context, Ilie Bolojan a spus că „Da, e dreptul acestor cetățeni români și maghiari să voteze”.

„În mod cert însă, creșterea de impozite nu este un lucru pe care îl aplaudă oamenii, aceasta este o realitate. Am spus, nici nouă nu ne place să plătim o taxă de parcare în plus sau ceva”, a mai spus Bolojan.

„Nu mai putea merge în această formă”, a spus Ilie Bolojan.

Oamenii au ieșit în stradă din cauza taxelor și impozitelor mărite

După manifestațiile din Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc, sâmbătă, oamenii au ieșit în stradă și la Gheorgheni, în județul Harghita.

Aproximativ 1.000 de persoane au protestat față de scumpirile din ultima perioadă, de creșterea taxelor și a impozitelor locale.

Aceștia au spus că nu mai pot face față cheltuielilor tot mai mari din viața de zi cu zi.

Protestatarii au spus că majorările din acest an le afectează direct nivelul de trai și că presiunea financiară a devenit greu de suportat.

Mulți dintre ei au spus că taxele locale s-au dublat sau chiar triplat, iar veniturile nu țin pasul cu aceste creșteri.

În timpul protestului, oamenii au cerut ieșirea UDMR de la guvernare, acuzând partidul că susține politici care îi împovărează pe cetățeni și care sunt decise departe de realitățile locale.

Mai mult, participanții la proteste au început să semneze petiții care urmează să fie transmise premierului Ilie Bolojan.

Prin aceste demersuri, ei cer ca, până la adoptarea bugetului, să fie adoptată o lege care să permită autorităților locale să reducă taxele și impozitele acolo unde este necesar.

Măsura ar urma să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilități, al celor singure și al celor fără posibilități financiare.