Resturi de dronă, descoperite pe o plajă din Mamaia în apropierea unui hotel

Resturi de dronă au fost descoperite luni seara pe o plajă din Mamaia în apropierea unui hotel. La fața locului au fost trimise echipe de la SRI, MApN, ISU și Poliție. Acestea au izolat zona și fac verificări.
Petru Mazilu
09 feb. 2026, 21:00, Evenimente

UPDATE

Garda de Coastă anunță că „în seara zilei de 9 februarie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost sesizați cu privire la posibila existență a unor resturi aparținând unei drone aeriene, pe plaja din stațiunea Mamaia.”

Polițiștii de frontieră ajunși la fața locului „au identificat resturi metalice, ce par a aparține unui aparat de zbor neidentificat.”

În cauză se efectuează cercetări în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a precizat Garda de Coastă.

Știrea inițială

Informația a fost confirmată de ministrul Apărării, Radu Miruță.

„Apa a adus la mal niște resturi (…) Este sigur că a fost adusă de apă”, a explicat Radu Miruță la Antena 3 CNN.

El a mai spus că la fața locului au fost trimise „echipe specializate pentru a identifica dacă se poate recupera ceva electronic”.

Scopul este ca prin recuperarea componentelor electronice să se refacă traseul dronei. Practic, autoritățile române vor să afle când a fost lansată, ce traseu a avut și când a fost doborâtă drona.

„Nu se știe când s-a prăbușit”, a adăugat Miruță.

Zona de plajă în care a fost descoperită drona a fost izolată.

