Prima pagină » Tehnologie » UE, ultimatum pentru WhatsApp. O nouă confruntare UE–Big Tech, pe fondul tensiunilor cu Washingtonul

UE, ultimatum pentru WhatsApp. O nouă confruntare UE–Big Tech, pe fondul tensiunilor cu Washingtonul

Comisia Europeană a transmis luni Meta solicitarea de a permite chatboturilor AI concurente să acceseze infrastructura prin care companiile comunică cu clienții pe WhatsApp, după ce o anchetă antitrust a concluzionat, în fază preliminară, că gigantul american ar fi încălcat regulile de concurență ale blocului comunitar.
UE, ultimatum pentru WhatsApp. O nouă confruntare UE–Big Tech, pe fondul tensiunilor cu Washingtonul
Gabriel Negreanu
09 feb. 2026, 12:05, Știrile zilei

„Nu putem permite companiilor tehnologice dominante să își folosească ilegal poziția pentru a-și crea un avantaj incorect”, a declarat comisarul responsabil de concurență, Teresa Ribera, într-un comunicat, subliniind că instituția analizează opțiunea unor măsuri interimare pentru a preveni închiderea pieței.

Executivul european susține că modificarea termenilor de utilizare a „blocată efectiv” conectarea asistenților de inteligență artificială ai terților la clienți prin platformă, începând din ianuarie. În consecință, Bruxellesul ia în calcul adoptarea rapidă a unor măsuri provizorii care să păstreze accesul competitorilor pe durata investigației și să evite, potrivit instituției, o afectare ireparabilă a concurenței pe piața europeană.

Investigația vizează Spațiul Economic European, care include cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia, cu excepția Italia, unde autoritățile au deschis separat, în iulie, o investigație pe același subiect.

Comisia consideră că Meta este „probabil dominantă” pe piața aplicațiilor de mesagerie pentru consumatori în această zonă și acuză compania că ar fi abuzat de această poziție prin refuzul accesului competitorilor.

În acest context, Comisia a trimis companiei o așa-numită „declarație de obiecții” (statement of objections) – un avertisment formal și un pas procedural important în anchetele antitrust. Documentul prezintă, pe scurt, temeiurile pe care se bazează suspiciunile Bruxellesului, însă nu stabilește verdictul final. Compania are acum posibilitatea să răspundă și să își prezinte apărarea.

Meta: „Nu există motive pentru intervenția UE”

Reprezentanții Meta au respins constatările preliminare ale Comisiei. Un purtător de cuvânt a susținut că nu ar exista motive pentru intervenția instituțiilor europene și că utilizatorii au „multe opțiuni” de inteligență artificială, disponibile prin magazine de aplicații, sisteme de operare, dispozitive, site-uri și parteneriate din industrie.

Totodată, compania contestă ideea că interfața destinată comunicării comerciale ar reprezenta un canal esențial de distribuție pentru acești asistenți AI, argumentând că logica Bruxellesului ar porni de la o presupunere eronată despre importanța acelui punct de acces.

O nouă confruntare UE–Big Tech, pe fondul tensiunilor cu Washingtonul

Ancheta, deschisă în decembrie, este prezentată ca parte a eforturilor mai largi ale Uniunea Europeană de a limita practicile anticoncurențiale ale marilor companii de tehnologie, multe dintre ele cu sediul în Statele Unite, în pofida opoziției venite din partea administrației președintelui Donald Trump, potrivit informațiilor incluse în dosar.

Pe lângă investigația antitrust, Meta se află deja sub lupa autorităților europene în alte proceduri. Regulatorii analizează și modul în care Facebook și Instagram gestionează riscurile asociate dependenței de rețele sociale în rândul copiilor.

De asemenea, compania a contestat o amendă de 200 de milioane de euro impusă anul trecut în baza Legii privind Piețele Digitale (Digital Markets Act), într-un dosar legat de politica prin care utilizatorii erau puși să aleagă între un abonament fără reclame și un serviciu gratuit finanțat din publicitate. Bruxellesul și Meta continuă discuțiile pentru o soluție alternativă care să răspundă îngrijorărilor autorităților.

Comisia precizează că nu există un termen legal fix pentru încheierea unei anchete antitrust, iar trimiterea declarației de obiecții nu anticipează rezultatul final al investigației.

Recomandarea video

Fenomenala diaree de idei prin care două judecătoare au scos-o dintr-un dosar de corupție pe Raluca Moroșanu: „Judecătorul trebuie să fie om, să aibă empatie față de inculpat””
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Obiectul BANAL din bucătărie care îți scoate căldura din casă fără să-ți dai seama. Specialiștii trag un semnal de alarmă
CSID
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor