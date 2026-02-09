UE, ultimatum pentru WhatsApp. O nouă confruntare UE–Big Tech, pe fondul tensiunilor cu Washingtonul

„Nu putem permite companiilor tehnologice dominante să își folosească ilegal poziția pentru a-și crea un avantaj incorect”, a declarat comisarul responsabil de concurență, Teresa Ribera, într-un comunicat, subliniind că instituția analizează opțiunea unor măsuri interimare pentru a preveni închiderea pieței.

Executivul european susține că modificarea termenilor de utilizare a „blocată efectiv” conectarea asistenților de inteligență artificială ai terților la clienți prin platformă, începând din ianuarie. În consecință, Bruxellesul ia în calcul adoptarea rapidă a unor măsuri provizorii care să păstreze accesul competitorilor pe durata investigației și să evite, potrivit instituției, o afectare ireparabilă a concurenței pe piața europeană.

Investigația vizează Spațiul Economic European, care include cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia, cu excepția Italia, unde autoritățile au deschis separat, în iulie, o investigație pe același subiect.

Comisia consideră că Meta este „probabil dominantă” pe piața aplicațiilor de mesagerie pentru consumatori în această zonă și acuză compania că ar fi abuzat de această poziție prin refuzul accesului competitorilor.

În acest context, Comisia a trimis companiei o așa-numită „declarație de obiecții” (statement of objections) – un avertisment formal și un pas procedural important în anchetele antitrust. Documentul prezintă, pe scurt, temeiurile pe care se bazează suspiciunile Bruxellesului, însă nu stabilește verdictul final. Compania are acum posibilitatea să răspundă și să își prezinte apărarea.

Meta: „Nu există motive pentru intervenția UE”

Reprezentanții Meta au respins constatările preliminare ale Comisiei. Un purtător de cuvânt a susținut că nu ar exista motive pentru intervenția instituțiilor europene și că utilizatorii au „multe opțiuni” de inteligență artificială, disponibile prin magazine de aplicații, sisteme de operare, dispozitive, site-uri și parteneriate din industrie.

Totodată, compania contestă ideea că interfața destinată comunicării comerciale ar reprezenta un canal esențial de distribuție pentru acești asistenți AI, argumentând că logica Bruxellesului ar porni de la o presupunere eronată despre importanța acelui punct de acces.

O nouă confruntare UE–Big Tech, pe fondul tensiunilor cu Washingtonul

Ancheta, deschisă în decembrie, este prezentată ca parte a eforturilor mai largi ale Uniunea Europeană de a limita practicile anticoncurențiale ale marilor companii de tehnologie, multe dintre ele cu sediul în Statele Unite, în pofida opoziției venite din partea administrației președintelui Donald Trump, potrivit informațiilor incluse în dosar.

Pe lângă investigația antitrust, Meta se află deja sub lupa autorităților europene în alte proceduri. Regulatorii analizează și modul în care Facebook și Instagram gestionează riscurile asociate dependenței de rețele sociale în rândul copiilor.

De asemenea, compania a contestat o amendă de 200 de milioane de euro impusă anul trecut în baza Legii privind Piețele Digitale (Digital Markets Act), într-un dosar legat de politica prin care utilizatorii erau puși să aleagă între un abonament fără reclame și un serviciu gratuit finanțat din publicitate. Bruxellesul și Meta continuă discuțiile pentru o soluție alternativă care să răspundă îngrijorărilor autorităților.

Comisia precizează că nu există un termen legal fix pentru încheierea unei anchete antitrust, iar trimiterea declarației de obiecții nu anticipează rezultatul final al investigației.