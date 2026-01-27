Prima pagină » Economic » Meta va testa abonamente premium pentru Instagram, Facebook și WhatsApp

Meta va testa abonamente premium pentru Instagram, Facebook și WhatsApp

Gigantul tehnologic Meta va testa în următoarele luni abonamentele premium pentru utilizatorii Instagram, Facebook și WhatsApp. Noile oferte vor oferi acces la funcții precum capacități extinse de inteligență artificială (IA).
Meta va testa abonamente premium pentru Instagram, Facebook și WhatsApp
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
27 ian. 2026, 07:36, Economic

Conform planului, accesul la serviciile de bază ale platformelor va rămâne gratuit, relatează BBC.

Compania intenționează, de asemenea, să testeze abonamentele pentru funcții precum aplicația de generare video Vibes, despre care compania afirmă că „poate da viață ideilor tale cu noi instrumente de creare vizuală bazate pe IA”.

Meta a anunțat Vibes în septembrie, ca parte a celei mai recente versiuni a aplicației Meta IA.

De asemenea, intenționează să utilizeze Manus, o firmă de IA fondată în China, pe care a cumpărat-o în decembrie pentru suma de 2 miliarde de dolari, în planurile sale de abonament, potrivit TechCrunch, care a transmis prima dată această informație.

Compania va continua, de asemenea, să ofere abonamente Manus independente pentru companii.

La momentul respectiv, Meta a declarat că tranzacția va contribui la îmbunătățirea propriului IA, oferind oamenilor acces la „agenți” – instrumente care pot realiza sarcini complexe cu o interacțiune minimă din partea utilizatorului, cum ar fi planificarea călătoriilor sau realizarea de prezentări.

„Talentul excepțional al Manus se va alătura echipei Meta pentru a furniza agenți cu scop general pentru produsele noastre destinate consumatorilor și companiilor, inclusiv Meta IA”, a declarat compania într-o postare pe blog.

Cu sediul în Singapore după ce s-a mutat din China, Manus a căutat să se diferențieze de dezvoltatorii rivali de AI cu ceea ce susține că poate fi un agent „cu adevărat autonom”.

Spre deosebire de mulți chatboti care trebuie să fie întrebați în mod repetat înainte ca un utilizator să poată obține răspunsul dorit, Manus afirmă că serviciul său poate planifica, executa și finaliza sarcini în mod independent, în conformitate cu instrucțiunile.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cine a semnat, de fapt, permisia criminalului Abdullah Ataș. Este cutremur în ANP
Gandul
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport
Soldații pe care Trump voia să-i trimită în Groenlanda s-au făcut de râs la un exercițiu NATO în Arctica: „Finlandezii au fost rugați să-i menajeze!”
Libertatea
Se dau bani pentru românii care nu își pot plăti facturile. Cine poate primi sprijin în 2026?
CSID
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor