Adio ulei de măsline falsificat? Instrumentul de detectare a fraudelor bazat pe AI ar putea transforma siguranța alimentară în UE

Comisia Europeană a introdus un instrument bazat pe inteligență artificială, numit TraceMap, care ar putea revoluționa modul în care fraudele alimentare și incidentele de origine alimentară sunt detectate și gestionate în întregul bloc comunitar. Conceput pentru a reduce timpii de răspuns și a îmbunătăți trasabilitatea, TraceMap ar putea deveni un instrument esențial pentru autoritățile naționale care doresc să asigure siguranța alimentară și transparența în lanțul de aprovizionare, scrie, Foodingredientsfirst.

Tehnologia instrumentului, bazată pe inteligență artificială, accelerează detectarea potențialelor fraude alimentare și a focarelor de contaminare, permițând acțiuni rapide și coordonate în toate statele membre ale UE. Prin utilizarea automatizării, TraceMap crește eficiența protocoalelor de siguranță alimentară și ajută la identificarea rapidă a produselor nesigure sau neconforme, astfel încât acestea să poată fi retrase de pe piață.

Siguranța alimentară și gestionarea crizelor

Scopul principal al TraceMap este consolidarea practicilor de siguranță alimentară și a mecanismelor de gestionare a crizelor. Autoritățile naționale au acum acces la un instrument mai eficient și mai fiabil pentru identificarea produselor și operatorilor cu risc ridicat, reducând astfel probabilitatea apariției focarelor de boli transmise prin alimente.

Prin îmbunătățirea detectării modelelor comerciale și de producție suspecte, TraceMap consolidează și măsurile antifraudă în întregul lanț de aprovizionare cu alimente.

În plus, instrumentul sprijină obiectivele agricole mai ample ale UE, permițând un control mai rapid și mai eficient asupra bunurilor importate și consolidând protecția consumatorilor. Astfel, autoritățile sunt mai bine pregătite să asigure respectarea standardelor și reglementărilor europene.

Inteligența artificială pentru o trasabilitate simplificată

În mod tradițional, urmărirea produselor alimentare și a operatorilor de-a lungul lanțului de aprovizionare a fost un proces complex și consumator de timp, care necesita verificări manuale extinse ale documentelor și comunicare directă între autorități.

TraceMap încearcă să rezolve aceste dificultăți prin automatizarea cartografierii trasabilității, oferind vizualizări detaliate ale lanțurilor de aprovizionare complexe. Prin funcții avansate de căutare bazate pe inteligență artificială, platforma permite autorităților să caute, să filtreze și să extragă rapid date relevante, economisind timp și resurse.

Instrumentul se integrează, de asemenea, cu bazele de date importante ale UE, precum TRACES (Sistemul de control al comerțului și experți), Rețeaua de alertă și cooperare și Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale. Astfel, autoritățile pot accesa rapid informații esențiale și pot lua decizii mai eficiente.

Mai multă transparență în siguranța alimentară

Capacitățile TraceMap bazate pe inteligență artificială ar putea contribui la remodelarea viitorului siguranței alimentare în Uniunea Europeană. Prin identificarea mai rapidă a riscurilor și îmbunătățirea colaborării dintre autorități, platforma creează premisele unui sistem alimentar mai sigur și mai transparent.

Într-un context în care frauda alimentară și incidentele de origine alimentară continuă să reprezinte provocări pentru industrie, instrumente precum TraceMap oferă o linie importantă de apărare și contribuie la creșterea siguranței lanțului alimentar pentru consumatorii din întreaga Europă.

Cele mai „fraudate” alimente din UE

Frauda alimentară este o problemă majoră în Uniunea Europeană, cauzând pierderi economice de aproximativ 8-12 miliarde de euro anual și punând în pericol sănătatea consumatorilor. Produsele cele mai frecvent vizate sunt cele de înaltă valoare, ușor de falsificat sau care implică lanțuri lungi de aprovizionare.

Iată care sunt cele mai fraudate produse alimentare în UE, conform rapoartelor recente: