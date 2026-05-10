Imagini generate cu AI la parada de Ziua Victoriei. Avioane rusești cu steaguri NATO au apărut în transmisiunea oficială

Incidentul a avut loc în timpul survolului efectuat de celebrele echipe de acrobație aeriană „Russian Knights” și „Swifts”, considerate simboluri ale forței aeriene ruse, scrie AirLive.

În timpul transmisiunii televizate, camerele live au fost înlocuite pentru câteva secunde cu o animație digitală realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Secvența trebuia să ofere publicului o perspectivă spectaculoasă, simulând un zbor printre aeronavele Su-30 și MiG-29 care survolau Piața Roșie în formația „Cuban Diamond”.

Eroarea observată imediat de telespectatori

Utilizatorii din mediul online au observat rapid că aeronavele prezentate în secvența digitală nu aveau însemne rusești. În locul steagului Federației Ruse sau al simbolurilor militare tradiționale, pe fuselajele avioanelor apăreau steagurile Franței, Germaniei, Poloniei, Canadei, Norvegiei, Finlandei, Regatului Unit, Italiei și Belgiei.

Momentul a devenit viral pe rețelele sociale, iar numeroși internauți au ironizat situația, considerând-o o eroare majoră într-un eveniment menit să demonstreze superioritatea militară și tehnologică a Rusiei. De asemenea, mulți au remarcat că mișcările camerei virtuale și aspectul aeronavelor indicau clar utilizarea unor imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Autoritățile nu au comentat incidentul

Până în acest moment, autoritățile ruse și televiziunile de stat implicate în transmisiunea paradei nu au oferit explicații oficiale privind apariția steagurilor NATO pe aeronavele digitale. Cu toate acestea, imaginile continuă să circule intens în mediul online și să genereze reacții internaționale.