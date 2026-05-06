Prima pagină » Politic » Negrescu, despre retragerea trupelor SUA din Europa: Trebuie să ne adaptăm. Acest lucru nu este bun pentru NATO

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, afirmă că decizia SUA de a retrage trupe din Europa nu este surprinzătoare, dar transmite un semnal negativ pentru securitatea regională.
Sursa: Facebook/Victor Negrescu
Alexandra-Valentina Dumitru
06 mai 2026, 15:15, Politic

„Nu este o surpriză pentru Europa. Ne așteptam ca acest lucru să se întâmple. Ne așteptam ca acest lucru să se întâmple. Desigur, în cazul României, a fost ceva planificat. Aici, a fost o decizie care nu s-a bazat pe comunicarea anterioară. Așadar, într-adevăr, trebuie să ne adaptăm”, a declarat Negrescu, la CNN.

Negescu a subliniat importanța prezenței americane pe continent.

„Prezența SUA în Europa este foarte importantă pentru noi, europenii. Respectăm cu adevărat efortul depus de SUA pentru a desfășura acest tip de trupe pe continentul nostru, iar acestea sunt necesare, desigur. De asemenea, pentru a arăta Rusiei că suntem pregătiți să colaborăm la nivel NATO pentru a ne sprijini interesele, pentru a arăta că prezența SUA în Europa va rămâne consistentă și este valoroasă pentru administrația SUA în același timp”, a spus el.

Referitor la capacitatea Europei de a compensa retragerea unor trupe, Negrescu a explicat că acest lucru nu este posibil pe termen scurt.

Vicepreședintele Parlamentului European afirmă că „nu putem înlocui acei 5.000 de soldați cu soldați europeni, dar putem investi într-adevăr mai mult în apărarea europeană. În prezent, există planuri pentru a face mai mult la nivelul NATO, dar și pentru a investi în industria noastră de apărare. Investim miliarde de euro în prezent în industria europeană, dar cred că trebuie să ne concentrăm pe sinergii, pentru că, în acest moment, cred că dacă facem mai mult împreună, capacitatea noastră de a acționa la nivel global va crește”.

„Este vorba despre un parteneriat echitabil și cred că trebuie să discutăm mai mult pentru a defini cum va evolua acest parteneriat în anii următori. Este clar că SUA are nevoie de mai mult din partea Europei”, a conchis Negrescu.

