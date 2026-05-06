Negrescu: SUA nu pot câștiga cursa IA fără Europa

„Și într-adevăr, concurăm cu China și este relevant pentru noi să ne punem laolaltă know-how-ul, investițiile noastre comune. În acest moment, SUA conduce această transformare a inteligenței artificiale. Avem aproximativ 4.000 de centre de date. Europa este pe locul doi, cu 3.000 de centre de date. Până în 2030, va trebui să investim împreună aproape 7 trilioane de dolari. Sunt sume uriașe de bani”, a declarat Negrescu, la CNN.

Negrescu a atras atenția asupra costurilor uriașe necesare pentru dezvoltarea domeniului.

„De ce să concurăm unii împotriva altora? Trebuie să ne gândim cu adevărat la lanțul de aprovizionare, să ne asigurăm că avem și o politică comună în ceea ce privește mineralele, materiile prime”, a avertizat Negrescu.

El a subliniat și necesitatea unei strategii comune în raport cu China.

„În curând, va exista o discuție între președintele SUA, Trump, și președintele Chinei. Și noi analizăm acest aspect. Dacă chinezii reprezintă o concurență, trebuie să discutăm înainte de a interacționa cu ei acest aspect important și să avem o strategie reală în ceea ce privește modelul occidental în ceea ce privește transformarea inteligenței artificiale. Cred că trebuie să ne concentrăm”, a mai spus Negrescu.