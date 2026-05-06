Tesla recheamă în service peste 200.000 de vehicule din SUA

Potrivit NHTSA, la unele vehicule Tesla imaginea camerei video pentru mersul înapoi poate apărea cu întârziere atunci când vehiculul este introdus în marșarier, afectând vizibilitatea șoferului, scrie Reuters.

Rechemarea în service vizează anumite modele Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S și Tesla Model X.

Tesla a transmis deja o actualizare software „over-the-air” pentru remedierea problemei.

Luna trecută, NHTSA a închis o investigație privind aproximativ 2,6 milioane de vehicule Tesla, legată de o funcție care permite deplasarea mașinii de la distanță, după ce a concluzionat că aceasta a fost implicată doar în incidente la viteze mici.

Tesla, compania condusă de Elon Musk, este unul dintre cei mai mari producători de vehicule electrice din lume.