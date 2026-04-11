Ați rămas blocat în coloană pe DN1 în Valea Prahovei? Există rute alternative, unele mai puțin cunoscute

Centrul Infotrafic anunță că pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative mai multe drumuri.

Lista este următoarea:

București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov;

București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – Târgoviște – DN 71 Sinaia.

Șoferii mai pot utiliza rutele București – Vălenii de Munte – Tabla Buții – Brașov și București – Ploiești – Câmpina – Valea Doftanei – Săcele – Brașov.

Singura soluție pentru deblocarea Văii Prahovei pare a fi Autostrada București-Brașov. De zeci de ani se vorbește despre proiectul care încă este prins în proceduri birocratice, iar anul 2031 este cel mai optimist termen pentru inaugurarea autostrăzii.