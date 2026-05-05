Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor

Bolojan a spus în Parlament că măsurile care au dus la sărăcirea populației au fost luate în coaliție. „Cât sunteți de ipocriți?”.

El a spus că nicăieri în lume nu s-a văzut o corecție de deficit fără o constrângere economică, fără un efort.

Premierul le-a mulțumit românilor pentru freutățile suportate.

„Eu înțeleg aceste lucruri și le mulțumesc românilor pentru aceste greutăți, dar nu pot să accept, cum să vă spun, și nu aveți nicio credibilitate, ca oameni care locuiesc în penthouse-uri, din offshore-uri și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor. Oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente să ne explice cât e de greu. Românii știu că oamenii ăștia nu suferă alături de ei”, a mai spus șeful Guvernului.

Bolojan a adăugat că sărăcirea populației a fost făcută atunci când România a avut vârful de deficit maxim de 9,3% din PIB.

„Pentru că vă dați seama, cineva care a spart banii familiei n-are nicio vină, are de vină cel care strânge cioburile, care repară, care curăță, care adună familia. Ceea ce s-a întâmplat în 2023-2024, plătim nota de plată acum. Și nu e normal ceea ce faceți. Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu! Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, când nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult”, a mai spus Ilie Bolojan.