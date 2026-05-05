Oprea (PSD), atac dur la moțiunea de cenzură: Bolojan trebuie să plece acasă. Nu există reforme, ci doar tăieri cinice

Senatorul PSD Radu Oprea a susținut un discurs amplu și critic în Parlament, în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură, în care a cerut demiterea premierului Ilie Bolojan și a acuzat Guvernul de lipsă de reforme reale, decizii netransparente și măsuri economice dure.

Oprea: Ilie Bolojan trebuie să plece acasă

În intervenția sa, Radu Oprea a lansat unul dintre cele mai dure mesaje politice ale zilei, afirmând că actualul premier este responsabil pentru starea de tensiune socială și economică:

„Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, astăzi. Toată această suferință are o singură cauză – încăpățânarea unui om, căreia nu-i place să asculte, pentru că se putea și altfel. Dar el este singurul care știe tot.”

Critici privind lipsa reformelor

Senatorul PSD a contestat ideea de reformă promovată de Guvern, susținând că măsurile adoptate nu ar reprezenta schimbări reale, ci doar reduceri de cheltuieli:

„A fost vreo reformă reală? Nu, doar tăieri cinice și absurde. De ce? Pentru un singur scop: întreținerea mitului reformatorului”.

El a mai adăugat că, în opinia sa, guvernarea ar fi orientată mai mult spre imagine publică decât spre rezultate concrete:

„Pe Bolojan nu-l interesează schimbarea în bine, ci ca o parte a societății să strige de durere, iar cealaltă să se bucure. Cu cât mai multe strigăte de suferință, cu atât mitul este mai puternic.”

Acuzații privind lipsa empatiei și direcția guvernării

Radu Oprea a criticat dur stilul de guvernare, afirmând că acesta ar fi lipsit de empatie și orientat spre măsuri dure.

„Împăratul nu este doar gol. Este cinic și lipsit de empatie.”

El a susținut că reforma reală ar trebui să însemne eficiență administrativă și servicii mai bune pentru cetățeni, nu reduceri de cheltuieli:

„Reforma înseamnă eficiență, digitalizare, servicii mai bune pentru toți. Nimic din toate acestea nu este pe agenda lui Bolojan.”

Acuzații privind companiile de stat

În discursul său, senatorul PSD a ridicat semne de întrebare și asupra unor posibile decizii economice privind companii strategice de stat.

„În cel mai netransparent mod cu putință, pe ordinea de zi au apărut trei companii pregătite pentru prăduială – Hidroelectrica, RomGaz și CEC. Metoda – plasament privat accelerat.”

El a susținut că astfel de decizii ar ridica semne de întrebare privind beneficiarii reali:

„De ce vindeți acum? Cui folosește? Românilor, cu certitudine, nu!”

Mesaj politic: „Pe partea cui suntem?”

Radu Oprea a pus în discuție direcția politică a guvernării și mandatul primit de parlamentari.

„Pe partea cui stăm? A celor care guvernează împotriva românilor sau a românilor înșiși? 9,2 milioane de români v-au dat un mandat. Nu să tăceți, nu să vă negociați votul.”

În final, senatorul PSD a vorbit despre dialog și colaborare.