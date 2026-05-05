Ilie Bolojan, discurs dur la moțiunea de cenzură: Moțiunea e cinică și artificială. România riscă să piardă miliarde din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a susținut un discurs amplu și tensionat în Parlament, în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură, în care a apărat măsurile economice ale Guvernului și a lansat critici dure la adresa opoziției, pe care o acuză de „demolare fără soluții”.

„Am ascultat această moțiune, care face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o sau au citit-o. Știți de ce? Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să asemnează așa ceva”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a afirmat că a preluat mandatul într-un moment de criză bugetară, cu un deficit ridicat, și a susținut că reformele implementate în ultimele luni au început să stabilizeze economia.

Deficit bugetar și măsuri de corecție

Premierul a reamintit că România avea unul dintre cele mai mari deficite din Uniunea Europeană la momentul preluării guvernării:

„România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană — 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs. L-am găsit”.

El a subliniat că reducerea deficitului și creșterea veniturilor bugetare au fost priorități ale guvernării.

Reformele anunțate de Bolojan

Bolojan a prezentat principalele măsuri implementate în ultimele 10 luni:

reducerea deficitului la 7,9% din PIB în 2025

creșterea veniturilor bugetare cu 15,3%

investiții publice de 165 miliarde lei (8% din PIB) în 2026

în 2026 renegocierea PNRR și atragerea a peste 75 miliarde lei fonduri europene

plata datoriilor restante către constructori și sistemul medical

reforme în administrație și reducerea cheltuielilor de personal cu 10%

adoptarea reformei pensiilor magistraților

economii estimate de peste 1,6 miliarde lei în 2026

Premierul a susținut că aceste măsuri au fost esențiale pentru stabilizarea economică.

Avertisment privind fondurile europene

Unul dintre mesajele centrale ale discursului a vizat riscul pierderii fondurilor europene.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost menționat ca element critic pentru finanțarea investițiilor:

„Suntem încă într-un moment delicat. Riscăm să pierdem miliarde din banii europeni dacă nu respectăm jaloanele din PNRR.”

Critici la adresa opoziției

Ilie Bolojan a descris moțiunea de cenzură ca fiind „cinică și artificială”, acuzând lipsa unui plan alternativ din partea inițiatorilor.

„Mi s-a reproșat că m-aș agăța de scaun. Eu mă țin de o direcție și de niște principii. Aveți vreun plan?”, spune Bolojan.

El vorbește despre un paradox.

„Prin ceea ce face acum, AUR nu face decât să susțină și să perpetueze sistemul. Invers, PSD la rândul lui legitimează prin această asociere acțiunile AUR. Au oficializat această cooperare”, adaugă premierul.

Premierul a susținut că o parte din criticile venite din opoziție ignoră realitatea economică și necesitatea reformelor structurale.