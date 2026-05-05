Ședință extraordinară de Guvern marți dimineața, înaintea votului pe moțiune

UPDATE:

Reprezentanții Guvernului au anunțat că pe ordinea de zi sunt două proiecte de ordonanță de urgență.

Un proiect vizează modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură.

Al doilea proeict este pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021–2027

De asemenea, sunt pe ordinea de zi două proiecte de hotărâri de Guvern.

Unul vizează aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, iar al doilea aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate şi autorizate fără taxă.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit Guvernului, ședința Executivului este programată la ora 9.30. Este vorba de o ședință extraordinară în format hibrid.

Ar urma să să fie adoptată o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR.

Este posibil însă ca pe ordinea de zi să fie adăugate și alte proiecte.

Conform programului premierului, de la ora 11.00, Ilie Bolojan va participa la dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură, inițiate de 254 de deputați și senatori, în plenul reunit al Parlamentului.

Moțiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost citită săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterea și votul au fost programate pentru astăzi, 5 mai, de la ora 11.00, iar votul este secret, cu bile.