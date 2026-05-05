Ministrul Economiei: În doar 11 zile de criză politică, țara a pierdut aproape 10 miliarde de lei

„Am intrat în acest guvern știind că va fi un an greu. Am spus adevărul atunci, spun adevărul și acum. Lucrăm în fiecare zi să salvăm banii care chiar să se simtă în următorii ani în buzunarele românilor. În doar 6 luni în 2025, am redus deficitul de la o traiectorie de 10% la sub 8%, iar pentru 2026 ne îndreptăm către 6%. Am repornit digitalizarea statului. Am gestionat multiple crize internaționale și efectele acestora asupra economiei țării. Avem două termene limită, valorând multe miliarde de euro, pentru care am muncit și muncim în fiecare zi : 31 mai pentru SAFE și 31 august pentru PNRR”, a scris marți dimineața pe Facebook Irineu Darău.

El spune că România nu își mai permite al patrulea guvern în doar doi ani.

„În doar 11 zile de criză politică, țara și noi toți am pierdut deja aproape 10 miliarde de lei. Aceasta este realitatea din piețe. Dobânzile au urcat spre 7,3%, ceea ce înseamnă alte miliarde în plus pe care statul le va plăti din buzunarul fiecărui român. Leul este sub presiune, importurile devin mai scumpe, iar inflația va crește. Și pentru ce? Pentru o moțiune fără soluții. Pentru o combinație politică între PSD și AUR – și atât! Moțiunea de azi cere parlamentarilor să voteze pentru a dărâma ce s-a construit — nu pentru că am eșuat, ci pentru că unora le este mai ușor să dărâme decât să construiască”, mai scrie ministrul pe rețeaua de socializare.

El susține că fiecare dintre parlamentari are un mandat personal, nu unul dat de lideri de partid.

„Fac încă un apel la responsabilitatea și conștiința fiecăruia. Și îi rog să se întrebe un singur lucru: cui folosește căderea acestui guvern? Și vă spun clar. Antreprenorii, investitorii și toți cei care se uită înspre România cer doar un lucru: predictibilitate. Fix asta am promis cu toții în iunie 2025, când s-a format coaliția: 3 ani și jumătate de guvernare coerentă. O dovadă reală de patriotism ar fi să nu se mai joace nimeni cu soarta economică a României”, adaugă Darău.

Moțiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost citită săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterea și votul au fost programate pentru astăzi, 5 mai, de la ora 11.00, iar votul este secret, cu bile.