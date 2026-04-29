Ce face Nicușor Dan dacă pică Guvernul? Președintele evită scenariile, dar promite „deschidere totală”

Întrebat dacă, în situația în care premierul ar fi demis, ar desemna un nou șef al Guvernului din partea PNL, având în vedere înțelegerea politică privind rotația premierilor, șeful statului a declarat că nu dorește să intre în ipoteze înainte de votul parlamentar.

„Deocamdată, bineînțeles, avem o moțiune, se citește azi, semnată de un număr important de parlamentari. Nu vreau să intru foarte mult în scenarii”, a afirmat președintele, după vizita efectuată în Croatia.

Totuși, liderul de la Cotroceni a lăsat să se înțeleagă că, în cazul unei crize guvernamentale, prioritatea sa va fi stabilitatea politică și rapiditatea deciziei. Acesta a subliniat că, dacă va fi nevoie de consultări pentru desemnarea unui nou premier, va încerca să faciliteze un acord între partidele parlamentare.

„Dacă vom fi acolo, evident că necesitatea este să acționăm repede, să stabilizăm. Eu voi avea o poziție constructivă”, a spus președintele.

Șeful statului a punctat însă că eventualele negocieri vor depinde de consensul formațiunilor politice, sugerând că decizia nu poate aparține exclusiv Administrației Prezidențiale.

„Vor fi mulți oameni la masă, reprezentând partide și atunci nu pot să anticipez rezultatul discuțiilor. Din partea mea însă, toată deschiderea pentru a rezolva această situație”, a completat președintele.