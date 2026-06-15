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Ciprian Ciucu, mesaj din Singapore în ziua ședinței PNL. Primarul Capitalei spune că partidul este supus unei „tentative de puci”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a transmis luni că se află la Singapore, la World Cities Summit 2026, într-un moment tensionat pentru PNL.
Ciprian Ciucu, mesaj din Singapore în ziua ședinței PNL. Primarul Capitalei spune că partidul este supus unei „tentative de puci”
Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Iulian Moşneagu
15 iun. 2026, 10:30, Politic
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Sunt la Singapore, la World Cities Summit 2026. A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul Național Liberal”, a scris Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

Primarul general a spus că, deși nu îi este ușor să se concentreze în acest context, încearcă să folosească prezența la summit pentru a învăța, pentru a identifica parteneri și soluții pentru problemele Capitalei.

„Deși nu îmi este ușor — din cauza puciului — încerc să mă focalizez pe rostul prezenței mele aici: să învăț, să identific parteneri și know-how, inclusiv soluții financiare la problemele noastre.”, a subliniat acesta.

Ciucu a precizat că a avut trei zile pline la Singapore, cu întâlniri cu miniștri, șefi de agenții și reprezentanți ai unor companii.

„Am fost selectat și invitat să fac parte dintr-un program de training/mentoring/networking de doi ani, împreună cu alți trei primari. Programul ni-i aduce ca mentori pe Anne Hidalgo, fosta primăriță a Parisului (big fan!), și pe experimentatul Jan Vapaavuori, fostul primar al Helsinkiului. Ceea ce este foarte tare, pentru că, chiar dacă am experiență de primar de peste cinci ani, mereu poți învăța de la cei care au fost primari 12 ani”, a adăugat Ciucu.

„Am câteva idei, vin inspirat. Nu va fi ușor; până la urmă va trebui să rupem și noi pisica și să trecem prin niște reforme serioase. Aceste experiențe te scot din cotidian și îți pun ordine în gânduri”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Declarațiile lui Ciprian Ciucu vin în ziua în care Biroul Politic Național al PNL a fost convocat pentru a discuta poziția partidului după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

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