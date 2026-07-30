OFF The Record. Invitat: Alina Gorghiu, lider PNL, fost ministru al Justiției

Ce își propun liberalii care îl confruntă pe Ilie Bolojan? Unde a greșit liderul PNL când i-a exclus pe liderii care l-au contrat și le-a luat și funcțiile? Cum a ajuns PNL să se confrunte cu USR pe teme ideologice?

Ce nemulțumiri sunt în interiorul PNL față de președintele partidului? Cum se reformează PNL cu parlamentari ai SOS? Care este planul real al lui Ilie Bolojan, alături de PNL? De ce se luptă Ilie Bolojan cu medicii și cu Justiția? Cine este de vină pentru blocajul politic în care se află România de aproape 3 luni? Ce variante are președintele României pentru deblocarea crizei?

Reprezintă platforma conservatoare din PNL un vehicul prezidențial pentru președintele Nicușor Dan?

La toate aceste întrebări și multe altele – răspunde Alina Gorghiu, lider PNL și fost ministru al Justiției.