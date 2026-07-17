Motivul pentru care Eugen Tomac și-a depus mandatul: „Mi s-a părut incorect să prelungesc criza politică”

Invitat vineri la emisunea MEDIAFAX OFF the Record, consilierul Președintelui Nicușor Dan Eugen Tomac a vorbit despre motivul pentru care și-a depus mandatul, în urma numirii sale în funcția de premier de către președintele României.

„Mi se părea incorect să prelungesc criza politică”

„Am hotărât să mă retrag tocmai pentru că mi se părea incorect din partea mea să prelungesc cu bună știință încă 5 zile criza politică”, a transmis Tomac.

Despre încercarea sa de a obține o majoritate, Eugen Tomac a declarat că „după mai multe discuții pe care le-am avut cu PNL-ul, a existat o reacție destul de incorectă a primarului general cu privire la discuția destul de cinstită pe care am avut-o. A ieșit atunci și a spus că nu se poate, că sunt prea mulți oameni pe care îi propun eu apropiați de PSD”.

„Atunci mi-am dat seama că există un curent care va încerca să blocheze această construcție. Pentru care exista un acord de a o pune în aplicare”, a explicat consilierul președintelui.

El a adăugat că „au mai apărut și alte voci care încercau să acrediteze ideea aceasta că nu este o soluție potrivită formarea unui guvern format din specialiști pentru a ieși din blocajul în care ne aflam atunci”.

„Era o diferență de la o zi la alta”

„Mi-am dat seama că de unde am plecat și unde am ajuns era o diferență foarte mare de la o zi la alta. Deși în discuțiile informale toată lumea îmi transmitea că există încă soluții de a reașeza lucrurile, dar evident că nimeni nu venea cu propuneri concrete cum putem debloca situația creată chiar de domnirile lor”, a afirmat acesta.

„În clipa în care am constatat că perspectiva de a obține un vot de investire a scăzut semnificativ, am avut o discuție cu colegii mei. I-am informat că nu mai avem nicio șansă să obținem un vot de investire în Parlament . Ca un om responsabil, mi-am dat seama că pur și simplu în condițiile în care știi că nu ai nicio șansă de reușită, e incorect să mai prelungești cu încă 5 zile o criză”, a conchis Eugen Tomac.