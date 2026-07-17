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Eugen Tomac dezvăluie culisele negocierilor pentru formarea Guvernului: Cea mai mare presiune a fost pe secretarii de stat și prefecți

Consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, europarlamentarul Eugen Tomac, a dezvăluit că cea mai mare presiune din negocierile pentru formarea unui guvern de tehnocrați a vizat funcțiile de secretari de stat și prefecți. Invitat la emisiunea OFF The Record, difuzată de Mediafax, el a spus că a propus ca aceste posturi să fie ocupate de persoane fără apartenență politică.
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Maria Miron
17 iul. 2026, 14:00, Politic
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Potrivit lui Tomac, în timpul negocierilor, reprezentanții partidelor au ridicat în repetate rânduri problema conducerii celui de-al doilea eșalon din administrație.

„La PSD au fost puncte de vedere diferite pe principiu: Ok, guvern tehnic, dar ce faceți cu secretarii de stat?. Domnul Bolojan la fel a spus: Am înțeles, propuneți o echipă de specialiști, ce faceți cu secretarii de stat, dar și cu prefecții?”, a declarat Eugen Tomac, primul premier desemnat de președintele Nicușor Dan după căderea Guvernului.

Tomac spune că, în acel moment, a devenit clar că tocmai aceste funcții reprezentau principala miză a negocierilor.

„Am văzut că există foarte multă presiune pe acest subiect. M-am consultat și cu domnul președinte și inclusiv cu oamenii pe care i-am invitat să facă parte din echipa mea”, a afirmat politicianul.

Propunerea: secretari de stat și prefecți din afara partidelor

Pentru a debloca negocierile, Tomac spune că a propus ca atât miniștrii, cât și secretarii de stat și prefecții să fie persoane fără apartenență politică, iar numirile să fie făcute după consultarea formațiunilor care urmau să susțină guvernul în Parlament.

„Am spus că, pentru a avea credibilitatea necesară în relația cu partidele, trebuie să fim cât mai flexibili și să-i asigurăm, dacă este nevoie și printr-un acord în scris, că toți membrii cabinetului vor fi oameni din afara partidelor care se află în Parlament. Toți secretarii de stat urmau să fie numiți de mine după ce voi consulta toate partidele care susțin guvernul la învestire. Secretarii de stat urmau să fie apolitici. Din afara partidelor politice. Inclusiv prefecții”, a explicat Tomac.

El a precizat că le-a cerut și liderilor politici să propună specialiști din afara partidelor, pentru ca alegerea să se facă pe criterii profesionale.

„Mi s-a părut de bun-simț să spun: «Eu nu cunosc atât de mulți specialiști în această țară încât să cred că îi pot găsi singur pe cei mai potriviți. Vă rog să propuneți oameni în care aveți încredere, din societatea civilă, din corporații, din companii»”, le-a transmis Tomac liderilor partidelor implicate în negocieri.

Potrivit acestuia, ulterior au fost organizate peste 50 de interviuri, iar pentru aproape fiecare minister au fost analizate două sau trei variante.

„Uneori discuțiile au fost comice”

Eugen Tomac spune că negocierile au inclus și discuții informale privind profilul unor candidați, unele dintre ele fiind, în opinia sa, surprinzătoare.

„Au fost două abordări. Unii erau: Dom’le, ăștia au înjurat prea mult PSD-ul, deci nu puteți să veniți, pentru că la grup nu vor avea suport. Aici am găsit un compromis, garantându-le tuturor că oamenii pe care îi propun vor fi extrem de onești și responsabili în relația cu toate partidele. Nu vor avea o agendă politică”.

Dar au existat și situații paradoxale. „A fost mult mai comică uneori situația: Dom’le, pe ăsta nu îl puteți propune că n-a înjurat niciodată PSD-ul. Acestea erau unele dintre discuțiile informale”, a relatat europarlamentarul.

Miniștrii acceptaseră să fie înlocuiți

Pentru a crește șansele ca Executivul să obțină votul de învestitură, Tomac a precizat că toți miniștrii propuși au fost de acord să se retragă, dacă acest lucru ar fi ajutat la deblocarea negocierilor.

„Am avut inclusiv înțelegere din partea tuturor miniștrilor propuși că, atunci când lucrurile se blochează în negocierile cu partidele în ceea ce privește votul, să putem să înlocuim orice nume din lista propusă, a declarat Eugen Tomac, explicând că a informat și partidele despre această disponibilitate pentru a facilita un compromis.

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