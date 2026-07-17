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„Tind să cred că vom avea Guvern până în septembrie”. Eugen Tomac, despre ieșirea din criza politică

Eugen Tomac susține că „vom avea Guvern până în septembrie”, deoarece „sunt soluții pentru un guvern cu puteri depline”. Totuși, nu este sigur de formula de Guvern care se va forma.
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Ioana Târziu
17 iul. 2026, 14:36, Știrile zilei
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Invitat vineri la emisunea MEDIAFAX OFF the Record, consilierul Președintelui Nicușor Dan Eugen Tomac a fost întrebat dacă vom avea un Guvern până în luna septembrie.

„Sunt soluții să avem un guvern cu puteri depline până în septembrie”

„Tind să cred că da. Sunt soluții pentru ca, până în septembrie, să avem un guvern cu puteri depline”, a răspuns consilierul lui Nicușor Dan.

Totuși, el a adăugat că „nu sunt însă sigur pe formula de guvern pe care o vom avea”.

„Președintele în continuare nu se uită nici la sondaje”, a transmis Eugen Tomac.

„Este interesat ca lumea să înțeleagă exact ce și-a propus. Dar știe că alegerile sunt foarte departe. Își dorește ca România să fructifice oportunitățile pe care le are. Nicușor Dan „se uită mai puțin să uită spre ambițiile politice ale lui X sau Y”, a afirmat acesta.

„Alegerile sunt în 2028. În mod normal, coaliția așa sau altfel, cu un guvern majoritar sau cu un guvern minoritar, România poate funcționa dacă există raționament politic sănătos axat pe interesele României”, a specificat consilierul președintelui.

Este „preferabil un guvern majoritar”

Potrivit lui Tomac, este „preferabil un guvern majoritar”. Totuși, „există și soluția unui guvern minoritar, așa cum au mai funcționat și în alte situații la fel de complicate”, a mai adăugat acesta.

Asta este preocuparea principală a Domnului Președinte în momentul de față. Să stea la masă cu partidele până când se va degaja o soluție care va da un vot de investire”, a conchis Eugen Tomac.

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