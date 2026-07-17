Premierul Ungariei cere UE să returneze amenzile pentru migrație și fondurile blocate: „Este nedrept și inacceptabil”

Premierul Ungariei, Péter Magyar, cere Uniunii Europene să ramburseze amenzile impuse Budapestei pentru politica privind migrația. El spune că modul de acțiune al Bruxelles-ului s-a schimbat, fiindcă tot mai multe state membre adoptă măsuri pentru protejarea frontierelor.

Acesta cere returnarea penalității zilnice de un milion de euro, la pachet cu recuperarea celor aproximativ 2 miliarde de euro din fondurile europene de redresare pierdute.

El consideră că situația actuală este diferită față de cea din urmă cu câțiva ani și spune că Ungaria nu ar trebui să fie sancționată pentru măsuri pe care alte state le aplică acum.

În 2024, Comisia Europeană a amendat Ungaria cu 200 de milioane de euro și a impus o penalizare de un milion de euro pe zi, după ce guvernul condus atunci de Viktor Orbán nu a pus în aplicare o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 2020 privind politica de azil.

Instanța europeană a decis că Ungaria a încălcat legislația UE, din motiv că nu a oferit solicitanților de azil acces la o procedură echitabilă.

La acel moment, autoritățile ungare ridicaseră un gard la granița cu Serbia pentru a opri migrația ilegală, iar cererile de azil puteau fi depuse doar la consulatul Ungariei din Belgrad. Majoritatea erau respinse.

Ca urmare, sancțiunile europene au ajuns la aproape un miliard de euro.

După victoria pe care a obținut-o la alegerile parlamentare din aprilie, Péter Magyar a promis că va rezolva rapid disputa cu Bruxelles-ul privind aceste penalități.

Cu toate acestea, de la preluarea mandatului, Ungaria a mai acumulat încă 69 de milioane de euro în amenzi.

Întrebat de Euronews despre acest subiect, premierul ungar a spus că sancțiunile sunt rezultatul unei decizii „excesiv politizate” și că nu mai prezintă realitatea din Uniunea Europeană.

„Este clar că atitudinea din Europa se schimbă complet, iar acum aproape fiecare stat membru, cu excepția unuia sau a două, dorește să acționeze – și va acționa – mult mai radical și mai ferm în prevenirea migrației ilegale”, a declarat Péter Magyar.

În ultimele luni, Uniunea Europeană a analizat noi soluții pentru a putea gestiona migrația.

Italia a deschis un centru pentru procesarea cererilor de azil în Albania, iar Comisia Europeană colaborează cu state din afara blocului comunitar pentru reducerea migrației ilegale și facilitarea returnării migranților.

În acest context, Péter Magyar consideră că sancțiunile aplicate Ungariei nu mai sunt justificate.

„Este nedrept și inacceptabil ca Ungaria, într-o situație complet nouă, să fie nevoită să plătească un milion de euro pe zi pentru o măsură pe care și alții o iau – poate prin legislație de nivel inferior sau prin mecanisme diferite”, a spus premierul.

El a spus că guvernul maghiar colaborează îndeaproape cu Comisia Europeană pentru a rezolva problema amenzilor zilnice, în timp ce continuă țină migranții în afara granițelor Ungariei.

Prim-ministrul a cerut, de asemenea, Uniunii Europene să ramburseze amenzile plătite până în prezent, împreună cu cele 2 miliarde de euro din fondurile de redresare post-pandemie, care au fost reținute din cauza termenelor limită nerespectate în 2024 și 2025.

„Nu vom lăsa acești bani să se irosească. Soluția este urgentă, dar vom cere înapoi acești bani. Cred că îi vom obține, deoarece bugetul necesită o decizie unanimă”, a declarat Péter Magyar.