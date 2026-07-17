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Analiză CIA: militarii ruși din prima linie a frontului ucrainean trăiesc în medie 20-30 de minute

Militarii ruși din prima linie a frontului ucrainean trăiesc în medie 20-30 de minute. Este rezultatul unei analize a CIA, principalul serviciu de informații externe al Statelor Unite ale Americii.
Analiză CIA: militarii ruși din prima linie a frontului ucrainean trăiesc în medie 20-30 de minute
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
17 iul. 2026, 15:00, Social
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Analiza a fost preluată de Nexta care constată că rușii din prima linie „trăiesc mai puțin decât muștele”.

Șeful CIA, John Ratcliffe, a declarat că militarii ruși, după ce ajung în prima linie, trăiesc, în medie, aproximativ 20-30 de minute.

Principalul pericol vine de la dronele ieftine și eficiente, dotate cu elemente de inteligență artificială, care s-au transformat în mașini de ucis.

Ratcliffe a menționat că dezvoltarea tehnologiei ucrainene a oferit Kievului un avantaj și a încetinit avansul armatei ruse.

Anterior, analiștii de la CSIS au declarat că, în 2026, pierderile Rusiei pe front vor fi semnificativ mai mari decât cele ale Ucrainei.

Conform estimărilor lor, raportul pierderilor ar putea ajunge la 8:1, iar cea mai mare parte a pierderilor rusești sunt legate de atacurile cu drone.

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