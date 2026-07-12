Germania finanțează 50.000 de drone de atac pentru Ucraina. Contract de 90 de milioane de euro pentru consolidarea apărării Kievului

Informația a fost confirmată de o sursă familiarizată cu tranzacția, iar valoarea contractului este estimată la aproximativ 90 de milioane de euro.

Dronele comandate sunt de tip Shrike FPV (n.r. First-Person View) și sunt produse de compania ucraineană SkyFall, unul dintre cei mai importanți producători locali de astfel de echipamente.

Acestea sunt echipate cu un software dezvoltat de compania americană de tehnologie militară Auterion, care permite identificarea, urmărirea și lovirea autonomă a țintelor aflate în mișcare în faza finală a zborului, scrie Reuters.

Potrivit directorului executiv al Auterion, Lorenz Meier, o parte dintre drone au fost deja livrate autorităților ucrainene, iar restul urmează să ajungă în Ucraina până la sfârșitul acestui an.

Autoritățile păstrează discreția asupra contractului

Deși sursele din industrie au confirmat implicarea Berlinului în finanțarea contractului, Ministerul german al Apărării a refuzat să ofere detalii, invocând motive de securitate operațională.

La rândul său, compania ucraineană SkyFall a confirmat că Germania este statul care susține financiar proiectul, însă reprezentanții firmei au precizat că nu pot comenta condițiile comerciale ale achiziției.

Nici Ministerul Apărării din Ucraina nu a oferit informații suplimentare despre livrările de drone sau despre calendarul exact al acestora.

Ucraina utilizează pe scară largă drone în conflictul cu Rusia, acestea devenind una dintre cele mai importante componente ale operațiunilor militare. Industria ucraineană produce anual milioane de aparate fără pilot, iar armata desfășoară zilnic mii de atacuri cu drone pe front.

Modelul Shrike atrage atenția Pentagonului

Dronele Shrike au început să fie utilizate pe front încă din 2023 și au câștigat rapid notorietate datorită costurilor reduse și eficienței ridicate în luptă.

O versiune îmbunătățită, denumită Shrike 10-F, dezvoltată de SkyFall împreună cu compania britanică Skycutter, s-a clasat pe primul loc în prima etapă a unei competiții organizate de Pentagon.

Programul face parte dintr-o inițiativă americană în valoare de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, care urmărește achiziționarea a sute de mii de drone de atac de unică folosință pentru consolidarea capacităților militare.

Software-ul Auterion este utilizat în mai multe dintre proiectele înscrise în această competiție, confirmând interesul tot mai mare al aliaților occidentali pentru tehnologiile dezvoltate pe baza experienței acumulate în războiul din Ucraina.

Aliații occidentali își intensifică sprijinul militar

Directorul Auterion, Lorenz Meier, a declarat că societatea contribuie în acest an la furnizarea unui total de aproximativ 100.000 de drone pentru Ucraina, în parteneriat cu mai mulți producători de echipamente și cu sprijinul financiar al mai multor state occidentale.

Acest program include și un contract în valoare de 50 de milioane de dolari încheiat cu Departamentul Apărării al Statelor Unite, prin care au fost furnizate deja 33.000 de drone către Ucraina.

În paralel, Marea Britanie a anunțat luna trecută că va livra 150.000 de drone Ucrainei în cursul acestui an, ca parte a unui pachet mai amplu de asistență militară în valoare de 752 de milioane de lire sterline.

Noile livrări confirmă faptul că dronele au devenit una dintre cele mai importante componente ale sprijinului militar occidental pentru Ucraina, oferind armatei ucrainene capacitatea de a desfășura operațiuni eficiente împotriva forțelor ruse și de a compensa diferențele de resurse de pe câmpul de luptă.