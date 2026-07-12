Zelenski propune schimbarea premierului Ucrainei. Yulia Svyrydenko ar putea fi înlocuită în fruntea Guvernului

Anunțul a fost făcut prin intermediul platformei X, unde liderul de la Kiev a precizat că schimbările sunt necesare pentru implementarea unei strategii politice actualizate.

Zelenski i-a mulțumit Yuliei Svyrydenko pentru activitatea desfășurată în funcția de prim-ministru și pentru contribuția sa în cadrul echipei guvernamentale din ultimii ani.

Totodată, acesta a declarat că i-a propus să preia un nou domeniu important al relațiilor Ucrainei cu un partener strategic, fără a oferi însă detalii privind viitoarea sa funcție, scrie Reuters.

„Îi sunt recunoscător Yuliei pentru munca sa clară, constantă și eficientă în calitate de prim-ministru și pentru anii de serviciu productiv în echipa Ucrainei. I-am oferit oportunitatea de a conduce un nou și important domeniu al relațiilor cu un partener-cheie”, a transmis Zelenski.

Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

Guvernul ar putea fi reorganizat complet

Șeful statului ucrainean a precizat că se așteaptă ca Parlamentul să aprobe modificările propuse în structura Executivului, însă nu a anunțat cine va ocupa funcția de prim-ministru în locul Yuliei Svyrydenko.

Potrivit legislației ucrainene, demisia prim-ministrului trebuie aprobată de Parlament, iar odată cu aceasta întregul Guvern este considerat demisionar. În consecință, schimbarea premierului ar putea declanșa o remaniere guvernamentală de amploare.

Zelenski a mai precizat că reorganizarea nu va viza doar Executivul, ci și conducerea unor instituții de aplicare a legii, fără a oferi alte explicații privind amploarea acestor modificări.

Yulia Svyrydenko ocupa funcția de prim-ministru din iulie 2025, iar eventuala sa plecare ar reprezenta una dintre cele mai importante schimbări politice din Ucraina din ultimul an.

Yulia Svyrydenko ar putea deveni ambasador în SUA

Deputatul din opoziție Iaroslav Jelezniak a declarat pe canalul său de Telegram că Yulia Svyrydenko ar urma să fie numită ambasador al Ucrainei în Statele Unite.

Potrivit acestuia, mutarea ar confirma plecarea sa din fruntea Guvernului și ar deschide calea pentru formarea unui nou cabinet de miniștri.

Deocamdată, autoritățile de la Kiev nu au confirmat oficial această informație, iar administrația prezidențială nu a oferit detalii privind viitorul rol al actualului premier.

Cine sunt posibilii succesori ai Yuliei Svyrydenko

În spațiul politic ucrainean sunt deja vehiculate mai multe nume pentru funcția de prim-ministru. Printre favoriți se numără ministrul Energiei, Denys Șmîhal, fost premier al Ucrainei, ministrul Transformării Digitale și al Apărării, Mihailo Fedorov, precum și Serhii Korețki, directorul companiei naționale de energie Naftogaz.

În acest moment, niciuna dintre aceste variante nu a fost confirmată oficial, iar decizia finală urmează să fie luată după consultările dintre președinție și Parlament.

Reorganizarea Executivului vine într-un context politic și militar complex pentru Ucraina, autoritățile de la Kiev susținând că noile schimbări urmăresc eficientizarea actului de guvernare și adaptarea instituțiilor la prioritățile actuale ale statului.