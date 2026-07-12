Inteligența Artificială produce materiale personalizate despre Cupa Mondială de fotbal

O companie a anunțat că vrea să revoluționeze modul în care se realizează transmisiunile sportive din timpul și după evenimentele live. Potrivit Futurism, unul dintre șefii WSC Sports, Itai Epstein, a declarat pentru Calcalist că firma pe care o reprezintă produce materiale sportive de la Cupa Mondială. Materialele sunt realizate în exclusivitate de Inteligența Artificială.

„Cu inteligența artificială, puteți crea conținut sportiv local mult mai personalizat, unde toată lumea poate vedea doar ce dorește, când dorește, unde dorește”, a spus Epstein, referindu-se la modul în care firma gestionează conținutul video live și post-meci.

Inteligența Artificială produce materiale pentru Israel

Firma sa a încheiat un parteneriat cu o companie israeliană pentru furnizarea de materiale generate de inteligență artificială, axate pe Cupa Mondială din America de Nord.

„Avem un parteneriat cu Kan 11, prin care realizăm conținut pentru toți cei care urmăresc transmisiunile Cupei Mondiale. Toți cei care urmăresc conținut sportiv în Israel primesc, de asemenea, prin intermediul nostru, articole actualizate în direct în timpul jocului, precum și rezumate ale meciurilor. Tot conținutul Cupei Mondiale pe care îl urmăriți provine de la WSC Sports”, a explicat Epstein.

El a mai spus că nu există nicio intervenție umană.

„Inteligența artificială analizează jocul în timp real, identifică ce este interesant și produce tot felul de conținut pentru mediul digital, televiziune și orice platformă”, a tranmis el.

Inteligența Artificială și în NBA

Firma sa și-a îndreptat atenția și către alte sporturi.

„În ultimii doi ani, am construit o nouă divizie numită WSC Studios, care folosește modele generative pentru text, audio, imagine și video și creăm conținut sportiv pentru copii. De exemplu, cu NBA, am creat personaje noi, Alley și Oop, care îi învață pe copii despre NBA. Facem acest lucru cu alți clienți din întreaga lume”, a mai spus Epstein.

Pe lângă automatizarea procesului de partajare a conținutului, inteligența artificială a dus la reduceri semnificative ale personalului. De exemplu, vocile personajelor pentru programele pentru copii sunt sintetizate folosind „modele text-vorbire bazate pe versiuni clonate ale vocilor actorilor.