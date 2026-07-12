Prima pagină » Sport » Aryna Sabalenka scrie în continuare istorie în tenisul feminin. Performanța pe care o atinge de luni

Aryna Sabalenka scrie în continuare istorie în tenisul feminin. Performanța pe care o atinge de luni

Aryna Sabalenka, deși traversează un moment mai puțin favorabil, fiind eliminată devreme la precedentele două turnee de Grand Slam, își va adăuga numele într-un club select începând de luni, fiind sigură de menținerea pe primul loc în clasamentul WTA și săptămâna viitoare.
Aryna Sabalenka scrie în continuare istorie în tenisul feminin. Performanța pe care o atinge de luni
sursă foto: Darren England/AAP/dpa
Petre Apostol
12 iul. 2026, 12:37, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aryna Sabalenka va ajunge la 99 de săptămâni petrecute pe prima poziție, odată cu o nouă săptămână în fruntea clasamentului mondial, și va urca în top 10 al jucătoarelor cu cele mai multe săptămâni petrecute pe locul 1 în istoria WTA, depășind-o pe Lindsay Davenport.

În clasamentul all-time al săptămânilor petrecute pe primul loc, Steffi Graf rămâne lider detașat, cu 377 de săptămâni, fiind urmată de Martina Navratilova (332), Serena Williams (319), Chris Evert (260) și Martina Hingis (209).

Dintre jucătoarele aflate încă în activitate, doar Iga Świątek a mai depășit până acum pragul de 100 de săptămâni ca lider mondial. Poloneza are 125 de săptămâni petrecute pe prima poziție, fiind a șaptea în istorie.

Totodată, jucătoarea din Belarus va ajunge la 91 de săptămâni consecutive pe locul 1 și va egala a șasea cea mai lungă serie din istoria clasamentului WTA, realizată de Monica Seles.

În fruntea acestei ierarhii se află Steffi Graf și Serena Williams, ambele cu serii de câte 186 de săptămâni consecutive pe primul loc.

Cele două sunt urmate de Martina Navratilova (156), Ashleigh Barty (114) și Chris Evert (113).

Aryna Sabalenka ocupă prima poziție în clasamentul WTA fără întrerupere din octombrie 2024.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Ce obiective au intrat de curând pe harta turistică a României. Câteva propuneri de excursii prin țară
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.ro
România intră sub asediul furtunilor. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină până luni seară. Ce zone sunt vizate
Gandul
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și confirmarea!
Cancan
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin Mateiu
Prosport
Sporul pentru persoanele cu handicap nu mai poate fi plafonat și este obligatoriu și peste plafonul salarial, a decis CCR. Exemplu de calcul
Libertatea
Veste proastă pentru toți pensionarii români. Ce se întâmplă cu pensiile, de la 1 ianuarie 2027
CSID
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da