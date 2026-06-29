Aryna Sabalenka, debut fără emoții la Wimbledon. 30 de victorii în minimum de seturi în 2026, record al circuitului WTA

Lider mondial și triplă semifinalistă la Wimbledon, Sabalenka a dominat partida disputată pe terenul central, reușind 22 de lovituri câștigătoare. Jucătoarea din Belarus a început în forță și s-a desprins rapid la 4-0 în primul set, pe care și l-a adjudecat după puțin peste 30 de minute.

În setul secund, Kostovic, aflată la debutul pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, a încercat să revină în joc și chiar a reușit un break atunci când Sabalenka servea pentru meci, la 5-2. Tânăra sârboaică, în vârstă de 19 ani și aflată pe locul 184 WTA, a încercat să mobilizeze publicul de pe arena centrală, însă experiența favoritei și-a spus cuvântul.

„A luptat foarte bine, a fost mai agresivă în setul secund și m-a pus sub presiune. Sunt fericită că am reușit să închid meciul în minimum de seturi”, a declarat Sabalenka la finalul partidei.

Succesul confirmă forma excelentă a sportivei din Belarus, care a ajuns la 30 de victorii obținute în minimum de seturi în acest sezon, cea mai bună performanță din circuitul feminin în 2026.

Totodată, Sabalenka și-a prelungit seria la 23 de victorii consecutive în meciurile de debut de la turneele de Grand Slam.

În plus, a ajuns la 12 victorii din tot atâtea meciuri împotriva jucătoarelor din calificări pe tabloul principal la turnee de Grand Slam, fără să piardă vreun set.

În turul al doilea, Aryna Sabalenka o va întâlni pe americanca McCartney Kessler, care a trecut categoric de Oleksandra Oliynykova, scor 6-0, 6-0.