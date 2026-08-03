Liderul mondial Aryna Sabalenka susține noua politică WTA privind testarea genetică a jucătoarelor

Întrebată despre noile reguli în cadrul unei conferințe de presă susținute, duminică noapte, înaintea turneului WTA 1000 de la Toronto, Sabalenka a declarat că măsura este necesară pentru menținerea echității competiției.

„Cred că este foarte important să păstrăm corectitudinea în circuitul nostru. Din punct de vedere biologic, bărbații sunt mult mai puternici decât femeile, așa că nu cred că ar fi corect ca o femeie să concureze împotriva unui bărbat biologic. Să păstrăm lucrurile așa”, a afirmat liderul mondial.

Noua politică a WTA introduce o verificare genetică unică pentru stabilirea eligibilității în competițiile feminine. Măsura a fost adoptată în contextul dezbaterilor privind participarea sportivilor transgender în sportul de performanță.

Sabalenka, în vârstă de 28 de ani, participă în această săptămână la turneul WTA 1000 de la Toronto, primul său concurs după eliminarea în optimile de finală de la Wimbledon. Belarusa a declarat că privește cu optimism sezonul nord-american pe suprafață dură, după o pauză de o lună în care s-a concentrat pe refacerea fizică și psihică și pe revenirea la elementele de bază ale jocului său.

„Am speranțe uriașe. Am încercat câteva lucruri pe zgură și iarbă, dar nu au funcționat așa cum mă așteptam. Acum ne-am întors la lucrurile de bază și sper cu adevărat că acest lucru va da din nou rezultate pe hard”, a spus Sabalenka.

Sabalenka a precizat că pauza petrecută în Mykonos după Wimbledon a fost esențială pentru refacerea fizică și mentală.

„Am suferit mult în timpul sezonului de vară, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Pauza era absolut necesară. După vacanță m-am simțit mult mai bine și abia așteptam să revin pe teren”, a spus ea.

Liderul mondial va debuta marți la Toronto împotriva japonezei Moyuka Uchijima.