Prima pagină » Știrile zilei » Naomi Osaka a învins-o pe Aryna Sabalenka și s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon

Naomi Osaka a învins-o pe Aryna Sabalenka și s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon

Într-o confruntare între două dintre cele mai puternice jucătoare din turneu, Naomi Osaka a învins-o pe Aryna Sabalenka. Osaka s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon.
Naomi Osaka a învins-o pe Aryna Sabalenka și s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon
Ioana Târziu
05 iul. 2026, 21:19, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Naomi Osaka a învins-o duminică pe Aryna Sabalenka, clasată pe primul loc, potrivit AP

Într-o confruntare între două dintre cele mai puternice jucătoare din turneu, Osaka a învins-o pe Sabalenka cu scorul de 6-2, 7-6 (2).

Osaka, învinsă anterior de Sabalenka

Sabalenka o învinsese pe Osaka în toate cele trei meciuri anterioare cu Osaka din acest an. Ea a învins-o inclusiv în aceeași etapă a turneului de la Roland Garros de luna trecută, potrivit sursei citate.

De data aceasta, Sabalenka nu a mai putut face față ritmului și loviturilor plate de la sol ale Osakăi. Loviturile sale au avut un impact și mai mare decât de obicei. Mingile ei ai zburat prin aer mai repede în cea mai caldă zi a turneului de până acum.

Temperatura meciului de pe terenul central a atins 28 de grade Celsius, arată sursa citată.

Prima victorie a sa împotriva lui Sabalenka

A fost prima victorie a Osakei împotriva unei jucătoare numărul 1, de la înfrângerea ei pe Ash Barty la Beijing în 2019. Asta s-a întâmplat înainte ca Osaka, ea însăși fostă numărul 1, să ia pauze din turneu.

Pauzele au fost luate pentru a-și gestiona sănătatea mintală în 2021. De asemenea, și-a luat pauze pentru concediu de maternitate. Acest lucru a dus la ratarea întregului an 2023, potrivit aceleiași surse.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Fost candidat la șefia USR, consilier pentru mai mulți parlamentari, manager de proiect în partid, înjură America și pe președintele Trump: „Micuța căsuță albă, unde noaptea te poți p… direct în Biroul Oval! Asta merită Trump, America, de ziua ei!”. Ce a declanșat reacția vulgară a USR-istului
Gandul
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Promisiunea făcută de Ucraina României după incidentul cu drona din Portul Constanța. Ce prevede noul protocol
Libertatea
Cât de sănătoasă este combinația brânză-roșii vara, în realitate. Mihaela Bilic spulberă mitul
CSID
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da