Naomi Osaka a învins-o pe Aryna Sabalenka și s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon

Naomi Osaka a învins-o duminică pe Aryna Sabalenka, clasată pe primul loc, potrivit AP.

Într-o confruntare între două dintre cele mai puternice jucătoare din turneu, Osaka a învins-o pe Sabalenka cu scorul de 6-2, 7-6 (2).

Osaka, învinsă anterior de Sabalenka

Sabalenka o învinsese pe Osaka în toate cele trei meciuri anterioare cu Osaka din acest an. Ea a învins-o inclusiv în aceeași etapă a turneului de la Roland Garros de luna trecută, potrivit sursei citate.

De data aceasta, Sabalenka nu a mai putut face față ritmului și loviturilor plate de la sol ale Osakăi. Loviturile sale au avut un impact și mai mare decât de obicei. Mingile ei ai zburat prin aer mai repede în cea mai caldă zi a turneului de până acum.

Temperatura meciului de pe terenul central a atins 28 de grade Celsius, arată sursa citată.

Prima victorie a sa împotriva lui Sabalenka

A fost prima victorie a Osakei împotriva unei jucătoare numărul 1, de la înfrângerea ei pe Ash Barty la Beijing în 2019. Asta s-a întâmplat înainte ca Osaka, ea însăși fostă numărul 1, să ia pauze din turneu.

Pauzele au fost luate pentru a-și gestiona sănătatea mintală în 2021. De asemenea, și-a luat pauze pentru concediu de maternitate. Acest lucru a dus la ratarea întregului an 2023, potrivit aceleiași surse.