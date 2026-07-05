Djokovic face istorie la Wimbledon: L-a depășit pe Federer

Novak Djokovic a făcut istorie la Wimbledon, doborând recordul de victorii al lui Roger Federer, potrivit AFP.

Istorie la Wimbledon

Victoria lui Djokovic în fața rusului Roman Safiullin, calificat în runda a patra, l-a adus pe septuplu campion la Wimbledon în fața lui Federer. Jucătorul sârb a avut un scor 7-6 (8/6), 6-3, 3-6, 6-3. Astfel, a ajuns la 106 victorii în meciuri la clasamentul masculin, în cadrul turneului de Grand Slam pe iarbă.

Doar Martina Navratilova (120) a câștigat mai multe meciuri de simplu la All England Club. Ea a câștigat atât la masculin, cât și la feminin.

Jucătorul în vârstă de 39 de ani s-a calificat în al 17-lea sfert de finală de la Wimbledon, potrivit sursei citate.

În sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam, Djokovic îi va înfrunta pe canadianul Felix Auger-Aliassime, favoritul numărul trei, sau pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, favoritul numărul 22.

Victoria lui Djokovic l-a menținut pe drumul cel bun pentru o confruntare memorabilă în semifinale cu campionul Jannik Sinner.

„Sper că vine partea de prosperitate”

„Așa simt eu să supraviețuiesc pentru a prospera. Așa că sper că vine partea de prosperitate”, a spus Djokovic.

„Mintea noastră rătăcește tot timpul, este foarte greu să o menținem în momentul prezent, oricine face asta este un câștigător”, a adăugat jucătorul sârb, potrivit aceleiași surse.

Djokovic are un palmares de 100% în 20 de meciuri de la Wimbledon, împotriva unor jucători din afara topului 100. El a câștigat toate cele 34 de meciuri pe care le-a jucat împotriva unor jucători calificați la turneele de Grand Slam.

După ce a pierdut un set în două din primele trei meciuri de la All England Club săptămâna aceasta, Djokovic a părut din nou indispus pe alocuri. Totuși, a făcut suficient pentru a-și menține încercarea de a deveni nemuritor în tenis.

Sârbul își propune să câștige un turneu de Grand Slam, un număr record de 25. Această victorie l-ar duce la egalitate cu Federer, care deține opt titluri la Wimbledon, mai arată sursa.