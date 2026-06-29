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Novak Djokovic s-a calificat în turul doi la Wimbledon după victoria cu Wu Yibing

Novak Djokovic s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Wimbledon după ce l-a învins pe chinezul Wu Yibing, scor 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, într-un meci disputat luni seară pe terenul central.
Novak Djokovic s-a calificat în turul doi la Wimbledon după victoria cu Wu Yibing
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
30 iun. 2026, 00:54, Sport
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Sârbul, de șapte ori campion la Wimbledon, a avut nevoie de trei ore și 11 minute pentru a obține victoria. Wu Yibing a câștigat setul secund și i-a pus probleme lui Djokovic pe parcursul partidei, însă fostul lider mondial a gestionat mai bine momentele importante ale jocului.

Djokovic și-a păstrat astfel recordul perfect în meciurile din primul tur la Wimbledon, unde are acum 21 de victorii din tot atâtea partide.

În turul următor, Djokovic îl va întâlni pe grecul Stefanos Tsitsipas. Sârbul conduce cu 12-2 la întâlnirile directe dintre cei doi, care nu s-au mai înfruntat din 2024.

Wimbledon este primul turneu pe iarbă al sezonului pentru Djokovic. Cel mai bun rezultat al său din 2026 a fost finala Australian Open.

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