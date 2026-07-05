Președintele american Donald Trump mulțumește FIFA ,după ce cartonașul roșu acordat unui jucător american a fost anulat, potrivit Le Figaro.
Atacantul american Folarin Balogun este în sfârșit disponibil pentru meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Statele Unite și Belgia.
FIFA a decis să anuleze suspendarea americanului. Acesta a primit un cartonaș roșu pentru meciul din optimile de finală împotriva Bosniei și Herțegovinei (2-0).
La câteva minute după deschiderea scorului, atacantul lui Monaco l-a călcat pe călcâi pe Tarik Muharemovic, cu crampoanele, în repriza secundă. Inițial indulgent, arbitrul s-a consultat cu asistenții VAR. Ulterior, a arătat cartonașul roșu pentru această intervenție neintenționată, dar periculoasă, conform sursei.
Donald Trump a mulțumit FIFA pentru anularea suspendării atacantului echipei SUA.
„Mulțumesc FIFA pentru că ați făcut ceea ce trebuie și ați inversat o mare nedreptate!”, a declarat președintele SUA, duminică. Statele Unite nu au putut face apel împotriva deciziei. Totuși, FIFA a decis să convoace comitetul său disciplinar independent pentru a revizui sancțiunea.
„În conformitate cu articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA, aplicarea suspendării meciului este suspendată pentru o perioadă de probă de un an ”, a precizat FIFA.
Organul disciplinar are competența de a suspenda executarea unei sancțiuni disciplinare, integral sau parțial. Dacă Folarin Balogun „comite o altă abatere de natură și gravitate similară în termen de un an, suspendarea va fi revocată, iar sancțiunea va fi aplicată ”, a clarificat organismul de conducere.
„Acceptăm decizia Comisiei Disciplinare. Suntem încântați că Folarin Balogun va fi autorizat să joace mâine”, a declarat federația americană într-un comunicat.
Suspendarea atacantului a stârnit o reacție chiar și din partea secretarului de stat american Marco Rubio. Acesta s-a plâns de decizie.
„Ei (americanii) au fost păcăliți cu acel cartonaș roșu. Ar trebui să existe o procedură de apel pentru asta. Probabil că este prea târziu pentru asta, nu-i așa?”, a declarat secretarul de stat, potrivit sursei citate.