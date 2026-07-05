Președintele american Donald Trump mulțumește FIFA ,după ce cartonașul roșu acordat unui jucător american a fost anulat, potrivit Le Figaro.

Atacantul va participa la meciul din optimile de finală

Atacantul american Folarin Balogun este în sfârșit disponibil pentru meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Statele Unite și Belgia.

FIFA a decis să anuleze suspendarea americanului. Acesta a primit un cartonaș roșu pentru meciul din optimile de finală împotriva Bosniei și Herțegovinei (2-0).

La câteva minute după deschiderea scorului, atacantul lui Monaco l-a călcat pe călcâi pe Tarik Muharemovic, cu crampoanele, în repriza secundă. Inițial indulgent, arbitrul s-a consultat cu asistenții VAR. Ulterior, a arătat cartonașul roșu pentru această intervenție neintenționată, dar periculoasă, conform sursei.

Donald Trump a mulțumit FIFA pentru anularea suspendării atacantului echipei SUA.

„Ați inversat o mare nedreptate”

„Mulțumesc FIFA pentru că ați făcut ceea ce trebuie și ați inversat o mare nedreptate!”, a declarat președintele SUA, duminică. Statele Unite nu au putut face apel împotriva deciziei. Totuși, FIFA a decis să convoace comitetul său disciplinar independent pentru a revizui sancțiunea.

„În conformitate cu articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA, aplicarea suspendării meciului este suspendată pentru o perioadă de probă de un an ”, a precizat FIFA.

Organul disciplinar are competența de a suspenda executarea unei sancțiuni disciplinare, integral sau parțial. Dacă Folarin Balogun „comite o altă abatere de natură și gravitate similară în termen de un an, suspendarea va fi revocată, iar sancțiunea va fi aplicată ”, a clarificat organismul de conducere.

„Acceptăm decizia Comisiei Disciplinare”

„Acceptăm decizia Comisiei Disciplinare. Suntem încântați că Folarin Balogun va fi autorizat să joace mâine”, a declarat federația americană într-un comunicat.

Suspendarea atacantului a stârnit o reacție chiar și din partea secretarului de stat american Marco Rubio. Acesta s-a plâns de decizie.

„Ei (americanii) au fost păcăliți cu acel cartonaș roșu. Ar trebui să existe o procedură de apel pentru asta. Probabil că este prea târziu pentru asta, nu-i așa?”, a declarat secretarul de stat, potrivit sursei citate.