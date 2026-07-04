Prima pagină » Știrile zilei » „Îi vom trimite în exil”: Trump promite să îi expulzeze pe „comuniști” din Statele Unite

„Îi vom trimite în exil”: Trump promite să îi expulzeze pe „comuniști” din Statele Unite

În timpul discursului său de Ziua Independenței Statelor Unite, Donald Trump a promis că îi va „trimite în exil” pe „comuniștii” din SUA, deoarece comunismul „este o amenințare mortală la adresa libertății americane”.
„Îi vom trimite în exil”: Trump promite să îi expulzeze pe „comuniști” din Statele Unite
Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
04 iul. 2026, 14:56, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În cadrul discursului său de Ziua Independenței Statelor Unite, președintele american Donald Trump a promis că îi va „trimite în exil” pe „comuniștii” din SUA, potrivit Le Figaro.

Discursul său a fost rostit la poalele Muntelui Rushmore din Dakota de Sud. Evenimentul a lansat sărbătorirea celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Președintele american a vorbit mai întâi despre „miracolul american”. Ulterior, el a zugrăvit imaginea unei țări amenințate din interior, potrivit sursei citate.

„Vedem identitatea noastră americană sub un nou atac”

„Pe măsură ce ne apropiem de această aniversare magnifică, vedem identitatea noastră americană sub un nou atac”, a declarat Trump.

Potrivit lui, o „renaștere a amenințării comuniste” este în curs de desfășurare „din partea nou-veniților în țara noastră care subscriu la idei diametral opuse modului nostru de viață”.

Donald Trump a echivalat comunismul cu o amenințare existențială. 

„Comunismul este o amenințare mortală la adresa libertății americane. Comunismul este exact opusul vieții, libertății și căutării fericirii. Este moarte, tiranie și căutării răului”, a transmis președintele american.

Trump și-a acuzat adversarii că „nu îl iubesc pe Dumnezeu” și „nu vor religia”, mai arată sursa citată. 

În discursul său patriotic, președintele american a declarat că Statele Unite „vor învinge rapid comunismul”.

„Îi vom alunga repede”

„Nu-i vom lăsa să zăbovească prea mult (…) și îi vom trimite în exil. Îi vom alunga repede și vom continua să ne construim țara pentru a fi mai mare, mai bună și mai puternică ca niciodată.”, a declarat Donald Trump.

De Ziua Independenței, președintele american va organiza un miting asemănător unei campanii electorale. Acesta va avea loc pe vasta esplanadă a National Mall, în inima orașului Washington. Înaintea mitingului, va fi organizat un spectacol de artificii. Trump îl prezintă ca fiind „cel mai mare din lume”, cu aproape 850.000 de rachete, potrivit aceleiași surse.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Un cartier întreg din Bilbao s-a mobilizat pentru salvarea afacerii cu flori a românilor Nina și Ion. Gestul impresionant a fost preluat de toată presa iberică
Gandul
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Cancan
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
Libertatea
Meteorologii AccuWeather anunță ploi, frig și temperaturi de doar 7 grade Celsius în luna iulie, în România. Care sunt orașele în care vara e ca iarna
CSID
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da