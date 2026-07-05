Prima pagină » Știrile zilei » Jucătoare descalificată de la turneul de juniori Wimbledon pentru că a aruncat racheta în tribune

Jucătoare descalificată de la turneul de juniori Wimbledon pentru că a aruncat racheta în tribune

O jucătoare germană în vârstă de 15 ani a fost descalificată de la turneul de juniori de la Wimbledon după ce și-a aruncat racheta în tribune.
Jucătoare descalificată de la turneul de juniori Wimbledon pentru că a aruncat racheta în tribune
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
05 iul. 2026, 18:31, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O jucătoare germană în vârstă de 15 ani a fost descalificată de la turneul de juniori de la Wimbledon, potrivit AP.

Și-a aruncat racheta pe iarbă, care a ricoșat în tribune

Ea a fost descalificată după ce și-a aruncat racheta pe iarbă. Aceasta a ricoșat în tribune, a confirmat duminică All England Club.

Incidentul a avut loc spre sfârșitul setului al doilea al unui meci din primul tur al turneului de simplu feminin. Acesta a fost desfășurat sâmbătă.

Adversara sa româncă a câștigat primul set cu 6-0. Scorul era 5-5 în al doilea set, când jucătoarea germană a ratat un rever lung și și-a pierdut calmul. A aruncat racheta spre teren, iar aceasta a ricoșat în cele câteva rânduri de tribune de pe terenul 11, arată sursa.

Nu era clar dacă racheta a lovit vreun spectator. Însă, jucătoarea s-a îndreptat spre tribune și și-a recuperat racheta.

Eliminată pentru conduită nesportivă

După o lungă așteptare a verdictului oficialilor turneului, arbitrul de scaun a anunțat că aceasta a fost eliminată pentru conduită nesportivă.

Nu există premii în bani în turneele pentru juniori de la Wimbledon, așa că jucătoarea nu a fost amendată, mai precizează sursa.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Fost candidat la șefia USR, consilier pentru mai mulți parlamentari, manager de proiect în partid, înjură America și pe președintele Trump: „Micuța căsuță albă, unde noaptea te poți p… direct în Biroul Oval! Asta merită Trump, America, de ziua ei!”. Ce a declanșat reacția vulgară a USR-istului
Gandul
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Promisiunea făcută de Ucraina României după incidentul cu drona din Portul Constanța. Ce prevede noul protocol
Libertatea
Cât de sănătoasă este combinația brânză-roșii vara, în realitate. Mihaela Bilic spulberă mitul
CSID
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da