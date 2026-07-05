Jucătoare descalificată de la turneul de juniori Wimbledon pentru că a aruncat racheta în tribune

O jucătoare germană în vârstă de 15 ani a fost descalificată de la turneul de juniori de la Wimbledon, potrivit AP.

Și-a aruncat racheta pe iarbă, care a ricoșat în tribune

Ea a fost descalificată după ce și-a aruncat racheta pe iarbă. Aceasta a ricoșat în tribune, a confirmat duminică All England Club.

Incidentul a avut loc spre sfârșitul setului al doilea al unui meci din primul tur al turneului de simplu feminin. Acesta a fost desfășurat sâmbătă.

Adversara sa româncă a câștigat primul set cu 6-0. Scorul era 5-5 în al doilea set, când jucătoarea germană a ratat un rever lung și și-a pierdut calmul. A aruncat racheta spre teren, iar aceasta a ricoșat în cele câteva rânduri de tribune de pe terenul 11, arată sursa.

Nu era clar dacă racheta a lovit vreun spectator. Însă, jucătoarea s-a îndreptat spre tribune și și-a recuperat racheta.

Eliminată pentru conduită nesportivă

După o lungă așteptare a verdictului oficialilor turneului, arbitrul de scaun a anunțat că aceasta a fost eliminată pentru conduită nesportivă.

Nu există premii în bani în turneele pentru juniori de la Wimbledon, așa că jucătoarea nu a fost amendată, mai precizează sursa.