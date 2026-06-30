Serena Williams, din nou în proba de simplu la Wimbledon, după aproape patru ani

Fosta lideră mondială, în vârstă de 44 de ani, va evolua pe Terenul Central împotriva Mayei Joint, o jucătoare de 20 de ani, în cea de-a doua zi a turneului de Mare Șlem pe iarbă. Partida este ultima programată marți pe Terenul Central și va începe după meciul dintre Alexander Blockx și Alexander Zverev.

Și la dublu, alături de sora sa

Potrivit Associated Press, revenirea Serenei Williams este principala atracție a zilei de marți la Wimbledon. Americanca a revenit în competiții în această lună, la turneul de la Queen’s Club, unde a jucat în proba de dublu, iar ulterior a primit invitații (wild card-uri) atât pentru tabloul de simplu, cât și pentru cel de dublu de la Wimbledon.

În proba de dublu va face pereche cu sora sa, Venus Williams.

Serena Williams, principala atracție a zilei

Prezența Serenei Williams a readus entuziasmul la All England Club, într-o ediție afectată de retragerile din cauza accidentărilor ale dublului campion Carlos Alcaraz și ale favoritei britanice Emma Raducanu.

Cu câteva ore înaintea meciului, Williams s-a antrenat aproximativ 50 de minute, în timp ce fosta lideră mondială Caroline Wozniacki a urmărit ședința de pregătire.

„Sunt foarte entuziasmată. Este întotdeauna bine să o avem din nou pe GOAT (Greatest Of All Time – cea mai mare jucătoare din toate timpurile n.r). E o plăcere să o urmărești, nu doar ca prietenă, ci și ca fan al tenisului. Ori de câte ori revine pe teren, este un lucru extraordinar pentru acest sport”, a declarat Wozniacki.

Alți favoriți merg mai departe

Tot marți, pe Terenul Central sunt programate și meciurile campioanei en titre Iga Swiatek, care a trecut în primul tur de Taylor Townsend după un meci de trei seturi, și ale campionului din acest an de la Roland Garros, Alexander Zverev.

La masculin, Alex de Minaur și Taylor Fritz s-au calificat în turul următor, iar la feminin au avansat Amanda Anisimova și fosta finalistă de la Wimbledon Jasmine Paolini.