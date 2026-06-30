Prima pagină » Sport » Serena Williams, din nou în proba de simplu la Wimbledon, după aproape patru ani

Serena Williams, din nou în proba de simplu la Wimbledon, după aproape patru ani

Serena Williams revine marți în proba de simplu de la Wimbledon, unde o va întâlni pe australianca Maya Joint în primul tur. Americanca va disputa primul său meci de simplu, după aproape patru ani, pe terenurile de la All England Club, complexul care găzduiește turneul.
Serena Williams, din nou în proba de simplu la Wimbledon, după aproape patru ani
Serena Williams Hepta/Mediafax Foto
Maria Miron
30 iun. 2026, 19:32, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fosta lideră mondială, în vârstă de 44 de ani, va evolua pe Terenul Central împotriva Mayei Joint, o jucătoare de 20 de ani, în cea de-a doua zi a turneului de Mare Șlem pe iarbă. Partida este ultima programată marți pe Terenul Central și va începe după meciul dintre Alexander Blockx și Alexander Zverev.

Și la dublu, alături de sora sa

Potrivit Associated Press, revenirea Serenei Williams este principala atracție a zilei de marți la Wimbledon. Americanca a revenit în competiții în această lună, la turneul de la Queen’s Club, unde a jucat în proba de dublu, iar ulterior a primit invitații (wild card-uri) atât pentru tabloul de simplu, cât și pentru cel de dublu de la Wimbledon.

În proba de dublu va face pereche cu sora sa, Venus Williams.

Serena Williams, principala atracție a zilei

Prezența Serenei Williams a readus entuziasmul la All England Club, într-o ediție afectată de retragerile din cauza accidentărilor ale dublului campion Carlos Alcaraz și ale favoritei britanice Emma Raducanu.

Cu câteva ore înaintea meciului, Williams s-a antrenat aproximativ 50 de minute, în timp ce fosta lideră mondială Caroline Wozniacki a urmărit ședința de pregătire.

„Sunt foarte entuziasmată. Este întotdeauna bine să o avem din nou pe GOAT (Greatest Of All Time – cea mai mare jucătoare din toate timpurile n.r). E o plăcere să o urmărești, nu doar ca prietenă, ci și ca fan al tenisului. Ori de câte ori revine pe teren, este un lucru extraordinar pentru acest sport”, a declarat Wozniacki.

Alți favoriți merg mai departe

Tot marți, pe Terenul Central sunt programate și meciurile campioanei en titre Iga Swiatek, care a trecut în primul tur de Taylor Townsend după un meci de trei seturi, și ale campionului din acest an de la Roland Garros, Alexander Zverev.

La masculin, Alex de Minaur și Taylor Fritz s-au calificat în turul următor, iar la feminin au avansat Amanda Anisimova și fosta finalistă de la Wimbledon Jasmine Paolini.

Recomandarea video

Cum ajungeau oamenii la azilele lui Viorel Pașca din Bihor | DECLARAȚII EXCLUSIVE
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
S-au afișat notele la Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației a publicat rezultatele mai devreme cu o zi
Gandul
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
Lista localităților sub avertizare de vreme severă imediată: zonele din România pentru care meteorologii au emis cod roșu și portocaliu de furtuni, vijelii și grindină
Libertatea
Harta sănătății din România. Stațiunea balneară potrivită pentru fiecare boală
CSID
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da