Prima pagină » Sport » Serena Williams s-a retras din meciul de dublu alături de Venus de la Wimbledon

Serena Williams s-a retras din meciul de dublu alături de Venus de la Wimbledon

Serena Williams s-a retras din meciul de dublu pe care urma să îl dispute alături de sora sa, Venus, la Wimbledon, din cauza unei accidentări la genunchiul drept.
Serena Williams s-a retras din meciul de dublu alături de Venus de la Wimbledon
Sursa foto: Mediafax Foto/ ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
04 iul. 2026, 18:40, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, s-a accidentat în timpul meciului de simplu disputat la începutul săptămânii. Fosta lideră mondială a revenit atunci în competiție, însă a fost învinsă în trei seturi de australianca Maya Joint, în vârstă de 20 de ani.

Ulterior, sportiva a explicat, într-o postare pe Instagram, că nu este pregătită să revină pe teren.

„Sunt devastată că trebuie să mă retrag din proba de dublu. Revenirea în competiție a fost un dar, iar șansa de a juca din nou alături de Venus a însemnat enorm pentru mine. Am făcut tot ce am putut, dar, din păcate, genunchiul meu nu este pregătit pentru competiție”, a transmis Serena Williams.

Sportiva a publicat și imagini cu patru seringi despre care a spus că arată lichidul extras din genunchi după meciul de simplu. Ea a distribuit și un videoclip în care apare mergând cu genunchiul bandajat, sprijinindu-se de un baston.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams)

Serena speră să revină înainte de US Open

Cu toate acestea, Serena Williams a lăsat să se înțeleagă că intenționează să revină în circuit înainte de US Open.

„Tot ce pot spune este: fiți pe fază într-un oraș din apropierea voastră”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Surorile Williams urmau să întâlnească perechea formată din Camila Osorio și Solana Sierra în primul tur al probei de dublu feminin. Partida fusese reprogramată pentru a-i oferi Serenei mai mult timp de recuperare.

Șase titluri la Wimbledon pentru surorile Williams

Venus Williams, în vârstă de 46 de ani, a evoluat vineri în proba de dublu mixt, alături de Kevin Krawietz. Cei doi au fost învinși în minimum de seturi de perechea Tereza Mihalikova – Lloyd Glasspool.

Serena și Venus Williams au câștigat împreună de șase ori proba de dublu feminin de la Wimbledon.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Un cartier întreg din Bilbao s-a mobilizat pentru salvarea afacerii cu flori a românilor Nina și Ion. Gestul impresionant a fost preluat de toată presa iberică
Gandul
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Cancan
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
Libertatea
Meteorologii AccuWeather anunță ploi, frig și temperaturi de doar 7 grade Celsius în luna iulie, în România. Care sunt orașele în care vara e ca iarna
CSID
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da