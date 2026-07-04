Serena Williams s-a retras din meciul de dublu alături de Venus de la Wimbledon

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, s-a accidentat în timpul meciului de simplu disputat la începutul săptămânii. Fosta lideră mondială a revenit atunci în competiție, însă a fost învinsă în trei seturi de australianca Maya Joint, în vârstă de 20 de ani.

Ulterior, sportiva a explicat, într-o postare pe Instagram, că nu este pregătită să revină pe teren.

„Sunt devastată că trebuie să mă retrag din proba de dublu. Revenirea în competiție a fost un dar, iar șansa de a juca din nou alături de Venus a însemnat enorm pentru mine. Am făcut tot ce am putut, dar, din păcate, genunchiul meu nu este pregătit pentru competiție”, a transmis Serena Williams.

Sportiva a publicat și imagini cu patru seringi despre care a spus că arată lichidul extras din genunchi după meciul de simplu. Ea a distribuit și un videoclip în care apare mergând cu genunchiul bandajat, sprijinindu-se de un baston.

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Serena speră să revină înainte de US Open

Cu toate acestea, Serena Williams a lăsat să se înțeleagă că intenționează să revină în circuit înainte de US Open.

„Tot ce pot spune este: fiți pe fază într-un oraș din apropierea voastră”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Surorile Williams urmau să întâlnească perechea formată din Camila Osorio și Solana Sierra în primul tur al probei de dublu feminin. Partida fusese reprogramată pentru a-i oferi Serenei mai mult timp de recuperare.

Șase titluri la Wimbledon pentru surorile Williams

Venus Williams, în vârstă de 46 de ani, a evoluat vineri în proba de dublu mixt, alături de Kevin Krawietz. Cei doi au fost învinși în minimum de seturi de perechea Tereza Mihalikova – Lloyd Glasspool.

Serena și Venus Williams au câștigat împreună de șase ori proba de dublu feminin de la Wimbledon.