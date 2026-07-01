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Serena Williams, eliminată de la Wimbledon. Ea a refuzat să participe la conferința de presă

Jucătoarea de tenis Serena Williams a fost eliminată de la turneul de la Wimbledon. Ea a refuzat să participe la conferința de presă de după meci. Williams a jucat primul ei meci oficial la simplu după patru ani.
Serena Williams, eliminată de la Wimbledon. Ea a refuzat să participe la conferința de presă
Mediafax Foto
Petru Mazilu
01 iul. 2026, 08:22, Sport
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Serena Williams a fost eliminată de la Wimbledon. Fosta lideră mondială, în vârstă de 44 de ani, a fost învinsă pe Terenul Central de australianca Mayei Joint, o jucătoare de 20 de ani, în cea de-a doua zi a turneului de Mare Șlem pe iarbă. Americanca a pierdut în trei seturi: 3-6, 7-6(6), 3-6.

Serena Williams a ales să nu participe la conferința de presă de după meci. Ea a nu oferit nicio explicație pentru înfrângerea în primul meci de tenis la simplu în patru ani. Totuși, americanca a emis o scurtă declarație.

„A fost minunat să fiu din nou la Wimbledon. Nu mă așteptam niciodată să fiu aici. Atmosfera a fost uimitoare. Ieșirea a fost uimitoare. Cu siguranță m-am bucurat de moment, mi-a fost dor de el”, a transmis Serena Williams.

Turneul de tenis de la Wimbledon a început pe 29 iunie  și se va încheia pe 12 iulie.

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