Serena Williams, eliminată de la Wimbledon. Ea a refuzat să participe la conferința de presă

Serena Williams a fost eliminată de la Wimbledon. Fosta lideră mondială, în vârstă de 44 de ani, a fost învinsă pe Terenul Central de australianca Mayei Joint, o jucătoare de 20 de ani, în cea de-a doua zi a turneului de Mare Șlem pe iarbă. Americanca a pierdut în trei seturi: 3-6, 7-6(6), 3-6.

Serena Williams a ales să nu participe la conferința de presă de după meci. Ea a nu oferit nicio explicație pentru înfrângerea în primul meci de tenis la simplu în patru ani. Totuși, americanca a emis o scurtă declarație.

„A fost minunat să fiu din nou la Wimbledon. Nu mă așteptam niciodată să fiu aici. Atmosfera a fost uimitoare. Ieșirea a fost uimitoare. Cu siguranță m-am bucurat de moment, mi-a fost dor de el”, a transmis Serena Williams.

Turneul de tenis de la Wimbledon a început pe 29 iunie și se va încheia pe 12 iulie.