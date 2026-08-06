Sorana Cîrstea, eliminată în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Toronto

Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 14 și ocupanta locului 18 în clasamentul WTA, a început mai bine partida. A condus cu 3-1 în primul set, fără să cedeze vreun punct pe propriul serviciu în debutul confruntării. Australianca în vârstă de 20 de ani, aflată pe locul 75 mondial, a revenit însă și a câștigat cinci dintre următoarele șase game-uri, adjudecându-și primul set cu 6-4.

În actul secund, Maya Joint a realizat două break-uri și s-a desprins pe tabelă, însă Cîrstea a reușit să egaleze la 3-3. Finalul i-a aparținut însă sportivei australiene, care a câștigat ultimele trei game-uri și s-a impus cu 6-4, 6-4, obținând calificarea în turul al treilea.

Joint a fructificat cinci dintre cele opt mingi de break avute. Cîrstea a transformat doar trei dintre cele 11 oportunități de break.

Pentru australianca în vârstă de 20 de ani, victoria în fața româncei reprezintă cel mai important succes al sezonului din perspectiva clasamentului adversarei. Cele două se mai întâlniseră o singură dată în circuit, la Indian Wells 2025, când Cîrstea s-a impus în două seturi.

Toronto rămâne turneul de referință al carierei pentru Cîrstea

Turneul de la Toronto are o semnificație aparte pentru Sorana Cîrstea, aici reușind cea mai bună performanță a carierei sale la nivel WTA 1000. În 2013, românca a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de Serena Williams. De atunci, însă, nu a mai reușit să depășească turul al doilea la Openul Canadei, indiferent dacă acesta s-a desfășurat la Toronto sau Montreal.

Finala din 2013 rămâne cea mai importantă performanță a Soranei Cîrstea în turneele WTA 1000. Românca a mai disputat semifinale la Miami (2023), Dubai (2024) și Roma (2026).

Sportiva din România revenea la Toronto după o pauză competițională cauzată de probleme medicale apărute după Wimbledon, unde a fost eliminată în turul al treilea de Linda Noskova, viitoarea campioană a turneului. La ediția din 2025 a Openului Canadei, disputată la Montreal, Cîrstea fusese eliminată încă din primul tur.

Sorana Cîrstea era ultima reprezentantă a României rămasă pe tabloul principal de simplu, după ce Gabriela Ruse a fost eliminată în turul al doilea de Anastasia Potapova.