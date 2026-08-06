Surpriză uriașă la turneul ATP Masters 1000 de la Montreal. Al treilea jucător al lumii, eliminat în turul secund

Tallon Griekspoor s-a impus după două ore și jumătate, cu scorul de 6-7 (3), 6-2, 6-4. Victoria reprezintă al treilea succes al lui Griekspoor în fața lui Zverev, deși germanul conduce în continuare cu 9-3 la întâlnirile directe.

Pentru Griekspoor, aflat pe locul 69 în clasamentul ATP, reprezintă a treia victorie din carieră în fața unui jucător din Top 5 ATP și cel mai important succes al sezonului. Acesta venea în Canada după o perioadă dificilă, în care câștigase un singur meci din precedentele opt disputate în circuitul ATP.

În confruntarea cu Zverev, Griekspoor a impresionat prin agresivitatea jocului, reușind 20 de lovituri direct câștigătoare cu forehandul și adjudecându-și 17 din cele 18 puncte jucate la fileu. După ce a irosit un avantaj de break în setul decisiv, neerlandezul și-a păstrat calmul, a realizat un nou break la 5-4 și a închis partida la prima minge de meci.

„Una dintre cele mai speciale victorii din cariera mea”

„Aceasta este una dintre cele mai speciale victorii din cariera mea. Am avut un sezon foarte dificil și nu a fost deloc ușor. Am fost de câteva ori foarte aproape să renunț. În ultima perioadă am muncit din ce în ce mai mult și am ajuns la un nivel foarte bun la antrenamente. Simțeam că este doar o chestiune de timp. Această victorie este cu atât mai specială cu cât a venit împotriva unui jucător precum Sascha”, a declarat Griekspoor după meci.

Acesta a recunoscut că experiențele anterioare din duelurile cu Zverev l-au ajutat să gestioneze momentele tensionate din finalul partidei.

„Dacă știți istoricul meciurilor mele cu el, am irosit de mai multe ori avantaje de break în setul al treilea sau al cincilea și am ratat câteva oportunități importante. Fără echipa mea din tribună, probabil aș fi pierdut și acest meci. M-au susținut permanent și m-au ajutat să trec peste momentele dificile”, a spus Griekspoor.

Șase favoriți din Top 10 au părăsit deja competiția

Alexander Zverev disputa primul său meci după finala jucată la Wimbledon luna trecută.

Eliminarea germanului continuă seria surprizelor de la Montreal. Șase dintre primii zece favoriți au ieșit deja din competiție. Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Flavio Cobolli și Andrei Rublev au fost eliminați la primul lor meci, în timp ce canadianul Felix Auger-Aliassime s-a retras înaintea debutului din cauza unei accidentări la spate.

În turul al treilea, Tallon Griekspoor îl va înfrunta pe italianul Matteo Arnaldi, învingător în duelul cu maghiarul Fabian Marozsan, scor 7-5, 2-6, 6-4.